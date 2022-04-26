سيدي لحسن : لغز عين ملكونة

محمد شحلال

تقع عين ملكونة قرب السوق الاسبوعي لسيدي لحسن، فهي عين وضعها الاستعمار في مكان استراتيجي مهم لتلبية حاجيات الساكنة من جهة، ومن جهة اخرى لتزويد السوق الاسبوعي وسقي الضيعة الموجودة أسفل العين او ما يسمى بارض # ألكبانيا # والتي سلمت بعد الاستقلال للمجلس القروي… للتنبيه ان ماء عين ملكونة منبعه ليس بقريب من المكان نفسه، بل جلبه الاستعمار عبر انابيب من الجهة الشرقية للسوق (ضريح سيدي لحسن)، ووضع جب عميق قرب العين لتخزين المياه حتى يتمكن من ضخه يوم الثلاثاء مساء الي الخزان الموجود قرب السوق ليستفيد منه كل زائر السوق يوم الأربعاء والخميس……

السؤال المطروح، من الاسبق في الوجود الضيعة ام السوق؟؟؟ ، ان كانت الضيعة هي الاسبق فمن المفروض ان يقع الاختيار في هذا المكان التي هي فيه الآن. أما ان كان السوق هو الاسبق فهناك سؤال وتتبعها شكوك… السؤال ان كان السوق هو الاسبق لماذا حفر الجب في هذا المكان البعيد ويعاد ضخه مرة أخرى بشكل عكسي، لماذا لم يملأ الخزان مباشرة من المنبع…. ؟؟؟؟؟

ولدت وترعرعت قرب العين سنين طوال ولم أبالي بشيء، وكلما زرت المغرب لم يهنى لي بال حتى أشد الرحال إليها ونفس الشيء لم أبالي بشيء، لكن هاته المرة ليست كعاداتها… لاحظت شيء غريب قرب العين، لاحظت صخرة على شكل سلحفاة على ظهرها علامات تسمى عند الاركيولوجيين بالجرون و مرابط الفرس، وراس السلحفاة متجه نحو الجنوب(الجرون ومرابط الفرس استعملهم القدماء كاشارات لتخزين ذخائرهم) ، انتابني الفضول ان اتفحص المكان اتجاه الراس اي الجنوب فوجدت عجبا، ليس ببعيد عن راس السلحفاة هناك غرفتان تحت الارض، غرفة كبيرة وأخرى صغيرة يفصلهما سرداب، وكأن هذا المجسم اي مجسم السلحفاة صورة مصغرة او خريطة لتلك الغرف

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قلت مسبقا ان هناك تساؤلات وشكوك في نفس الوقت، هل الفرنسيين اختاروا هذا المكان بالصدفة، ام كانوا على علم بما هو موجود فحفروا المكان، وا خذوا ذخيرتهم وحولوه الى جب لطمس الحقيقة؟؟؟؟؟ ؟والغرفتان مازالتا موجودتان إلى حد الآن وهي كما في الصورة….. هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني يقال ان ملكونة سميت بهذا الاسم لأنها كانت ملقى الصالحين وكانوا يقولون ملقانا هناك وبدلت القاف بالكاف وسميت ملكونة…. إن كان الأمر كذلك فالغرفتان ربما تكونان مكان للتعبد……..

اريد ان اشارككم هذه المعلومة ربما يوجد بيننا احد من الاركيولوجيين يبحث في تاريخ القبيلة وليس للتنقيب عن الكنوز، وانا بريء من كل مخرب