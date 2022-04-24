رياضة صيد السمك:

عشاق الصيد الرياضي يلتقون

يوم الاحد 24 أبريل لاختتام موسم الصيد

بالمسطح المائي أمغاس 01

يوم السبت 23 أبريل الماضي، شرعت محطة تربية السمك لرأس الماء (إفران) التابعة للمركز الوطني للهيدروبيولوجيا وتربية السمك، التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في تفريغ أسماك تراوت قوس قزح وذلك على مستوى المسطح المائي لأمغاس 01 الخاضع للنفود الترابي لإقليم إفران.

تم تنظيم هذه العملية، الخامسة عشرة من نوعها منذ افتتاح موسم الصيد 2022-2023 في المياه القارية بالمغرب، استعدادًا لليوم الأخير للصيد المرخص به بتصريح خاص بموقع أمغاس 1 المقرر ليوم الأحد 24 أبريل 2022.

في اتصال بالسيد باسيدي يونس رئيس محطة رأس الماء في إفران، في موضوع هذه العملية، صرح للجريدة بإن المحطة المذكورة تعمل كل يوم سبت منذ افتتاح موسم الصيد، على تطعيم مجاري المياه والسدود. والمسطحات المائية المفتوح للصيد بالأعداد الوافرة من الأسماك لتمكين الصيادين من الاستمتاع بيوم صيدهم في اليوم الموالي أي، يوم الأحد.

حسب محاورنا، تنتج محطة تربية الأسماك لرأس الماء ما يزيد عن مليوني سمكة تراوت قوس قزح سنويًا، يتم الاحتفاظ بجزء منها بالمحطة للتسمين والتكاثر والباقي يخصص لتطعيم الأنهار والسدود والمسطحات المائية.

وأضاف أنه حتى الآن، « قمنا بإلقاء ما يقرب من 10.000 سمكة تراوت قوس قزح قابلة للصيد وأكثر من 50.000 من شراغيف هذا النوع من السمك بمختلف المناطق الرطبة بكل أنحاء المملكة المغربية ومن بينها: واد أم الربيع بإقليم خنيفرة، سد آيت الحاج وسد تمالوت بإقليم ميدلت، زاوية واد إفران ووادي كيكو بإقليم إفران بالإضافة إلى بحيرة أوكيمدن من بين مواقع أخرى بعمالة إقليم مراكش.

من جانبه أشار القائم بأعمال مدير المركز الوطني للهيدروبيولوجيا وتربية الأسماك السيد الحسن الإدريسي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوكالة الوطنية للمياه والغابات الهادفة إلى الترويج لرياضة الصيد والسياحة بمختلف مناطق المملكة التي تحتوي على موارد مائية كبيرة.

وقال السيد الإدريسي إن دور المركز الوطني مهم للغاية بحيث أنه يسهر على الحفاظ على الثروة السمكية بمختلف المناطق الرطبة بشكل عام بالمملكة، كما أنه يعمل على تشجيع وتعزيز رياضة الصيد وتشجيع إنتاج أسماك المياه العذبة بشكل خاص من طرف التعاونيات بمجموعة من السدود. المغربية

وحسب القائم بأعمال مدير المركز الوطني للهيدرو بيولوجيا و تربية السمك، فإن هذا الأخير ينتج سنويًا ما يقرب من ثمانية و عشرون مليون سمكة من جميع الأنواع (تراوت قوس قزح ، البلاك باص ، الفخر الأسود) ، ويهدف هذا الإنتاج إلى الحفاظ على الثروة السمكية ويتم على مستوى المحطات الأربع للاستزراع السمكي التي يمتلكها المركز في جميع أنحاء المملكة و هي: محطة الدروه (اقليم بني ملال) لإنتاج البلطي والبلاك باس ، محطة رأس الماء بإفران لإنتاج التروتة قوس قزح. و التروتة النهرية , محطة أمغاس لإنتاج الفرخ و الفرخ الزنجوري وأخيرًا محطة عين عتروس لإنتاج التراوت.

محمد الدريهم