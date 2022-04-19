طلبة مؤسسة بيت العائلة القروية لفالرانس الفرنسية

في دورة تكوينية بالمنتزه الوطني بإإفران

وبجهة فاس – مكناس

في إطار التعاون الدولي لمؤسسة » بيت العائلة القروية – فالرانس » الفرنسية (Maison Familiale Rurale – Valrance) مع المغرب، تشارك مجموعتين من طلبة مستوى شهادة تفني عالي – ألف وباء – (BTS. A et B) تخصص : التسيير و المحافظة على الطبيعة (GPN) في رحلتين دراسيتين و تكوينيتين خلال العطلة الربيعية و ذلك بعد سنتين من توقف هذا التعاون الدولي بسبب وباء كوفيد -19.

برنامج كل من هاتين الرحلتين الدراسية والتكوينيتين يتضمن رحلة اكتشاف المنتزه الوطني لإفران مع زيارة غابة الأرز للأطلس المتوسط ​​وغرس الأشجار بمساعدة ادارة المياه والغابات، زيارة المركز الوطني لعلم الأحياء المائية وتربية السمك بمنطقة « رأس الماء » حيث مداخلة لمسؤولي المركز في موضوع إدارة مصايد الأسماك ومراقبة عدد من الطيور ببحيرة أفنورير المصنفة كموقع رامسار أو على مستوى بحيرة أمغاس.

بخصوص الدورة التكوينية والتنشيط البيئي، ستتميز الرحلتان بإنجاز 12 ورشة عمل لزيادة الوعي بالقضايا البيئية في وسط تلامذة وتلميذات مؤسستين اعدادية وثانوية بكل من مدينة صفرو بالنسبة لمجموعة (BTS2 A) ومدينة مكناس بالنسبة لمجموعة (BTS2 B)

الطلبة المعنيون بهاتين الرحلتين هم طلبة مستوى – BTS A – (25 طالبًا + 3 أشخاص بالغين مرافقين) التي تم تحديد موعد رحلتها من الجمعة 22/04/2022 إلى الجمعة 29/04/2022 و طلبة مستوى – BTS B – ( 29 طالبًا + 3 مرافقين بالغين) المقرر إقامتهم بالمغرب من يوم الجمعة 29 أبريل إلى 6 مايو 2022. و قد تم وضع برنامج نموذجي موحد للفئتين، فيما يتعلق بالاكتشافات السياحية والثقافية والنزهات وورشات العمل البيئي … فقط المدن التي ستقام فيها الورشات عمل هي التي تختلف، اي مدينة صفرو للمجموعة الأولى ومدينة مكناس للمجموعة الثانية.

أثناء إقامتهم في المغرب ، سيشارك جميع الطلبة عند وصولهم إلى الدار البيضاء في رحلة اكتشاف مدينة ورزازات ، وواحة أرفود ، وطريق القصبات وواحات البيئة الصحراوية مع تذوق « المدفونة » كأكلة محلية متميزة تليها زيارة مدينة أرفود مع التسوق بالسوق المحلي واكتشاف كثبان رمال مرزوكة و زيارة خاصة لواحة الريصاني وسوقها ، والتنزه في الكثبان الرملية وركوب الجمال ، وصعود الكثبان الرملية الكبيرة للاستمتاع بوقفة الغروب مع الترفيه والألعاب والموسيقى والاستيقاظ المبكر للذهاب قصد الاستمتاع بشروق الشمس فوق الكثبان الرملية قبل المغادرة إلى مدينة أزرو حيث مواصلة البرنامج و بقية الاقامة.

في نهاية هذه الرحلة الاستكشافية لطريق ألف قصبة والصحراء المغربية، سينشط طلبة مؤسسة » بيت العائلة القروية – فالرانس » الفرنسية ورشات عمل في التربية البيئية والتنمية المستدامة بكل من مدرسة « مهارات التسلق » « بمدينة صفرو بالنسبة للمجموعة الأولى ومدرسة Goethe-Haus ب مكناس بالنسبة للمجموعة الثانية. وبنفس المناسبة، سيقوم الطلبة بزيارة المنتزه الوطني بإفران وغابات الأرز، وزيارة المركز الوطني لعلم الأحياء المائية وتربية السمك برأس الماء وبحيرات أمغاس.

محمد الدريهم