انطلاقة موفقة لموسم الصيد بالمياه القارية رغم قساوة الظروف المناخية المعاكسة المسجلة هذا الموسم.

رغم الظروف المناخية غير المواتية التي سادت خلال هذا الموسم وعلى الرغم من حالة الأنهار التي تشهد تدنيًا نسبيًا في تدفق المياه، فإن هذه الجاري والمسطحات المائية يتردد عليها منذ يوم 20 مارس الفارط عدد كبير من الصيادين وهواة صيد السمك وافدين عليها من جميع أنحاء وجهات المملكة وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لموسم الصيد بالمياه القارية برسم موسم 2022.

وبالفعل، فقد شهد يوم الافتتاح هذا ببحيرة أمغاس 1 بإقليم إفران يوم 20 مارس 2022 حضور ما يقرب من 239 صيادًا قدموا من مدن مختلفة من المغرب كأزرو وفاس ومكناس وإفران وسلا والدار البيضاء وصفرو والقنيطرة والرباط … إلخ والذين تمكنوا من اصطياد قطع جميلة من سمك تروتة قوس قزح وصيد العدد المسموح به منها قبل مغادرتهم المسطح المائي راضين عن رحلة صيدهم.

وبحسب الصيادين والمسؤولين الذين تم الاتصال بهم بهذه المناسبة، فقد تم تسجيل ارتياح كبير لهذه النتائج المرضية التي لوحظت بفضل الجهود الكبيرة المبذولة في مجال تطعيم الأوساط المائية المصنفة بالأسماك الكافية لأجل تمكين الصيادين من ممارسة هوايتهم ومجالات إزالة الأعشاب والتنظيف والمراقبة التي قام بها كل من مسؤولي المركز الوطني للأحياء المائية وتربية السمك بأزرو ومسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر التراب الوطني.

كل فئات الصيادين كانت حاضرة يوم افتتاح الموسم ومن بينهم الصيادين البالغين، النساء والأطفال، الصيادون بالطعم الاصطناعي والصيادون بالطعم الطبيعي، وكذا الصيادون فالذبابة وكان هناك من بين الصيادين بعض الذين أكملوا حصتهم الأولى وحصلوا على رخصة صيد ثانية.

هذا وقد لوحظ بإن هذا التدفق الكبير للصيادين على الموقع الجميل لبحيرة أمغاس 1 أبان على أن الطاقة الاستيعابية لهذه البحيرة لا تسمح باستقبال كل هذا العدد الكبير من الصيادين مع العلن أن عدد رخص الصيد الصادرة خلال يوم الافتتاح بلغ 239 رخصة.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من انخفاض تدفق مياه المجاري، فقد شهدت الأنهار المخصصة للسلمونيات حضورًا مهما للصيادين، وخاصة منها أنهار واد إفران، كيكو، أم الربيع، أيت الحاج وبقريت حيث أظهرت عمليات مراقبة الصيادين من قبل موظفي قطاع المياه والغابات والحراس المتطوعين أن هواة صيد السمك توافدوا بكثرة على هذه المواقع وكانوا راضين عن عدد الوحدات المصطادة وأحجام الأسماك التي تم صيدها خلال يوم الافتتاح هذا وذلك بفضل عملية تطعيم هذه الأنهار والوديان بالأسماك من طرف المركز المختص.

في نفس السياق، لقد شهد افتتاح موسم الصيد بنهر واد أم الربيع حضورا قويا للصيادين حيث سجل هذا النهر، الوحيد الذي حافظ على تدفق جيد للمياه خلال هذا الموسم، حوالي 300 صياد توافدوا على المنطقة من مختلف المدن المغربية.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذا الموسم، شهدت بحيرة أمغاس 3، التي كانت مفتوحة للصيد بدون قتل (الصيد الرحيم) منذ شهر نوفمبر الماضي، توافد أعدادًا كبيرة من الصيادين بالذبابة وقد شجعت هذه المبادرة بشكل كبير على تطوير هذا الصيد البيئي في مياهنا القارية ووفرت متعة خاصة لهواة هذا النوع من الصيد الذي يهدف الى حماية الأسماك والحفاظ عليها.

محمد الدريهم