المركز الثقافي الفرنسي بوجدة ينظم معرضا تحت شعار « حرية التعبير، بين قانون الصحافة والرقابة »

ينظم المركز الثقافي الفرنسي بوجدة خلال الفترة المرتدة ما بين 15 أبريل و 10 ماي المقبل معرض للرسوم الكاريكاتورية و الصحافة تحت شعار: » حرية التعبير، بين قانون الصحافة و الرقاب ».

يأتي هذا المعرض الذي اقترحته جمعية أمل أستيكود، كنتاج عن الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للرسوم الكاريكاتورية والصحافة المنظم بالمغرب سنة 2021 والمسابقة الدولية الثالثة للرسوم المتحركة المنظمة كذلك بالمغرب نفس سنة 2021، بدعم من السفارة الفرنسية بالمغرب والجمعية المغربية للكاريكاتير.

من أجل الترويج لفن الكاريكاتير والصحافة كوسيلة للتعبير،.

للتذكير فقط، لقد شارك حوالي 330 رساماً من 60 دولة في هذه النسخة من المهرجان بحوالي 600 عمل. سيتم عرض أكثر من 40 عملاً منها بقاعة المعرض الصغير التابع للمعهد الفرنسي بحي القدس في وجدة حيث سيتم الافتتاح يوم الجمعة 15 أبريل 2022 بحضور الصحفي علي الخروبي.

محمد الدريهم