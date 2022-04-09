5169 أسرة في وضعية هشاشة بإقليم إفران تستفيد من العملية الوطنية « رمضان 1443 »

يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الفارط كانت الجماعة القروية لضاية عوى على موعد مع مراسيم إطلاق عملية توزيع المواد الغذائية المخصصة للأسر الفقيرة المتواجدة بإقليم إفران و ذلك في إطار العملية الوطنية « رمضان 1443»، التي أعطى أنطلقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نثره الله يوم الثلاثاء الفارط، وتتعلق هذه العملية بتوزيع ما مجموعه 5169 رزمة من المواد الغذائية تتكون كل واحدة منها من 04 كيلوغرامات سكر، 10 كيلوغرامات دقيق ممتاز ، 05 لترات من الزيت، 01 كيلوغرام عجائن ، علبة طماطم ، 01 كيلوغرام عدسة و 250 غرام شاي.

هذا وتجدر الإشارة الى أن مجموع هذه الحزم تخص 5169 عائلة في وضعية هشاشة بجميع أنحاء إقليم إفران وتم توزيعها على النحو التالي: مدينة إفران 100 حزمة، جماعة تيزكيت 550 حزمة، ضاية عوى 550 حزمة، تمحضيت 800 حزمة، إركلاون 900 حزمة، عين اللوح 500 حزمة، وادي إفران 500 حزمة، سيدي مخفي 769 خزمة وباشوية ازرو 500 حزمة.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، باشر، اليوم الثلاثاء، الفارط بالمدينة العتيقة للرباط، انطلاق العملية الوطنية «رمضان 1443» التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تعكس عملية التضامن هذه، التي طال انتظارها من قبل العديد من العائلات المحتاجة في جميع أنحاء المملكة، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسكان في حالات الضعف الاجتماعي وتأتي لتكريس قيم الإنسانية والتضامن والرعاية وخصائص المشاركة للمجتمع المغربي.

بميزانية قدرها 103 مليون درهم، استفاد من عملية « رمضان 1443 » هذه السنة ما يقرب من 3 ملايين نسمة، موزعة على 83 عمالة إقليم بالمملكة، وتتجمع في 600 ألف أسرة، يعيش 459500 منها في المناطق القروية.

محمد دريهم