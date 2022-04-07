عزيز أخنوش رئيس الحكومة يرأس أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء الفارط، أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF). حيث أكد في كلمته الافتتاحية، بأن هذه الوكالة أُنشئت في إطار تنفيذ استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده يوم 13 فبراير 2020, مبرزا بإن الغرض من إنشاء هذه الوكالة الذي يعد إنجازا كبيرا لبلدنا هو نهج أسلوب جديد لإدارة المجال الغابوي والذي يشمل المجالس الإقليمية والجهوية للغابات، من أجل تلبية متطلبات الإدارة التشاركية الأفضل للأنظمة البيئية المختلفة ببلادنا

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هذا وقد ذكّر السيد أخنوش بأهمية قطاع الغابات ببلدنا. بحيث يدر أن هذا القطاع قيمة اقتصادية تبلغ 2.2 مليار درهم في السنة، أي مساهمة بنسبة 1.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. أما قيمة الوظائف البيئية للقطاع فتقدر بنحو 5.4 مليار درهم سنويا.

كما أن قطاع الغابات يد أكثر من 9 مليارات درهم سنويًا، تعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي على السكان البالغ عددهم حوالي 7 ملايين نسمة، يجنون منه دخلاً من خلال الاستغلال المباشر للمراعي الغابوية ومن خلال نشاط جمع الحطب.

من جهة أخرى وللحفاظ على هذه الإنجازات وجعل القطاع أكثر قدرة على التنافسية، تقترح استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » نموذجًا للتسيير شاملاً ومستدامًا ويخلق الثروة بحيث يضع السكان في قلب تسيير الغابات من خلال تعاونيات غابوية مهمة تتكيف مع تنوع الموارد والأنظمة البيئية. كما يهدف إلى خلق أكثر من 27500 فرصة عمل مباشرة إضافية بالإضافة إلى الرفع من القيمة الاقتصادية لقطاعي الإنتاج والسياحة البيئية من 2 مليار درهم حاليًا إلى 5 مليارات درهم سنويًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تنزيل استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » وتفعيل الوكالة الوطنية للمياه والغابات يتطلبان استكمال المشروع بإصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية. وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى التعبئة وخلق التآزر اللازم لضمان إنجاز هذا المشروع.

من جهته، أكد السيد عبد الرحيم الهومي ، المدير عام للوكالة ، أن السمعة الدولية للنظام البيئي للغابات في المملكة المغربية تعززت اليوم بإنشاء الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ « الغابات ». المغرب 2020-2030”، وبالتالي ستكون بمثابة ميزة إضافية لحماية وتعزيز التراث الوطني الغابوي الذي يعتبر الآن تراثًا عالميًا ماديا وغير مادي متوفر على أصناف جد متنوعة من المنتجات البيئية ومناظر طبيعية جد متنوعة.

هذا، وقدم المدير العام للوكالة خطة عمل هذه الأخيرة برسم سنة 2022 مقترحًا تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 1.945 مليار درهم تهدف بشكل أساسي إلى التخطيط وتنمية الغابات وحمايتها وتأمينها. دعم متعدد الأغراض والخدمات.

وبعد المناقشة وفي نهاية الاجتماع وافق المجلس على جميع القرارات المعروضة عليه.

حضر هذا الاجتماع وزير العدل ، ووزير التجهيز والمياه ، ووزير التربية الوطنية ، والتعليم الأولي والرياضة ، ووزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، ووزير انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ، ووزير الشباب والثقافة والاتصال ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المسؤول عن إدارة الدفاع الوطني و الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

كما حضر هذا الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات مستخدمي الغابات والمتنزهات الوطنية وممثلي المهنة بقطاع الغابات والمتنزهات الوطنية وأخيراً خبراء تم اختيارهم لمعرفتهم وخبراتهم في مجالات اختصاص الوكالة.

محمد دريهم