تعازينا للأستاذ الركراكي عبد الرحمن في وفاة والدته

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدة صديقنا الاستاذ الركراكي عبدالرحمن ، استاذ التربية الاسلامية سابقا بثانوية عبد المومن بوجدة ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لسي عبدالرحمن ولسائر افراد اسرته الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وان يدخلها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا …

كما نسأله تعالى ان يلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

هذا وستقام صلاة الجنازة ظهر يوم السبت بمسجد للاخديجة