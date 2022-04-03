إصلاح قطاع التعليم..جنود الحرفة التعليمية وتقليص ساعات العمل اليومية

الكاتب: منير الحردول

من بين الاقتراحات التي دوما نقدمها لصناع القرار في المجال التعليمي التربوي..نعود لاقتراح جديد سابق، اقتراح يتماشى مع منطق المهننة والاعتراف بتضحيات جنود الفصول الدراسية، فالاقتراح الذي لقي تجاوبا بخصوص الولوج للإدارة الربوية بعد 15 سنة من العمل داخل الفصول الدراسية رغم بعض المؤاخذات في بعض الشروط والتي ستؤدي إلى مشاكل في المستقبل القريب ربما..

لذا، فالاقتراح النابع من تجربة تربوية هادفة، اقتراح يقتضي النظر بإمعان في اقتراح اخر بإمكان النقابات التعليمية والوزارة الوصية الاستعانة به في النظام الأساسي المرتقب..الاقتراح عنوانه هو تقليص ساعات العمل النظامية اليومية مع الأقدمية في مهنة التدريس بعد الاشتغال في الفصول الدراسية أزيد من 20 سنة، ويزيد هذا التقليص كلما زادت الأقدمية في المهنة الممهننة..

فهكذا سنحافظ ويحتفظ بصحة وسلامة وجودة عمل جنود الفصول الدراسية، وهكذا ستمسي مهنة التعليم جذابة للجميع ومميزة ومقدرة لقيمة قدماء الحرفة التعليمية..فهكذا يتم الابتكار وهكذا ينطق أبناء المهنة من جديد!!!