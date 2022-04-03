جمعية طيف التوحد 2018 بالحاجب تخلد اليوم العالمي للتوحد بدار الثقافة بالحاجب

تخليدا ليوم العالمي للتوحد، نظمت جمعية طيف التوحد 2018 بالحاجب بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، يوما تحسيسا يوم السبت 02 ابريل الفارط وذلك بدار الثقافة لمدينة الحاجب.

كان هذا اللقاء الذي يهدف إلى تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين في مجال تعزيز حقوق الأشخاص التوحديين، مناسبة لتقديم ومناقشة المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين على صعيد اقليم الحاجب بهدف تعزيز حقوق هذه الفئة وذلك من خلال تقديم حصيلة المنجزات ومناقشة التحديات الواجب رفعها من أجل ضمان ظروف عيش أمثل للأشخاص في وضعية إعاقة في ظل احترام حقوقهم وصون كرامتهم.

وفي هذا الصدد وبتظافر جهود كل المتدخلين تعمل جمعية طيف التوحد 2018 بالحاجب على استقبال ومواكبة حوالي 67 طفل بمركز الجمعية الكائن بحي النهضة بالحاجب. وتحت اشراف طاقم اداري وتربوي وصحي يقدم هذا المركز خدمات الرعاية والتتبع الصحي وتحسيس الاسر مع تسهيل التشخيص المبكر وتمكين هذه الفئة من فضاء خاص من أجل الاستفادة من التربية والتعليم المناسبين حتى يتسنى دمجهم بالمدرسة وداخل المجتمع تحقيقا للمساواة بينهم وبين أقرانهم.

على صعيد اخر وتفعيلا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن خلال برنامجها الهادف إلى محاربة الهشاشة، تجدر الإشارة الى أن السلطات الإقليمية بالحاجب تعمل دائما على إيلاء العناية الخاصة لهذه الفئة عبر برمجة مجموعة من المشاريع والعمليات التي تخص بالأساس التكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة داخل مراكز متخصصة توفر المؤطرين الاجتماعيين والتربويين وكذا أدوات ووسائل العمل مع توفير المواكبة الاجتماعية لأسر أطفال التوحد. وفي هذا الإطار تم احداث المركز الإقليمي للأطفال التوحد بحي الياقوت بالحاجب الأعلى بطاقة استيعابية ستصل الى 100 طفل.

من جهة أخرى، تسعى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحاجب في مرحلتها الثالثة إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة بهذه المراكز وضمان استدامتها.

تضمن برنامج الاحتفال هذا مجموعة من الفقرات الفنية الترفيهية والألعاب استفاد منها الأطفال التوحديين وورشة للرسم مع تقديم شهادات لأمهات أطفال التوحد ضمن فقرات هذا الحفل الفني

محمد الدريهم