مؤشر سعادة المغاربة..الأزمة الثقافية البنيوية!!‎

الكاتب منير الحردول

ماذا يعني تراجع المغرب في مؤشر السعادة، الذي تصدره الأمم المتحدة، حيث تقهقر من المركز 89 إلى الرمز 100 من أصل 146 دولة شملها التصنيف!

هذا يعني الكثير والكثير..هذا يعني مساءلة السياسات العمومية التي امست الأرقام همها الوحيد، في المقابل يتم التغاضي عن رمزية الإنسان..

هذا يعني أننا نعاني من خلل ثقافي كبير..هذا يعني أن الجانب النفسي للمغاربة أمسى يتجه لألم المعاناة والاكتئاب لاغير..

هذا يعني فتح الجراح والتخلص من ثقافة الخجل للوقوف عند مكامن خلل المكبوتات! المكبوتات والعقد المتعددة الأبعاد، والتي أفرزت وضعيات سلوكية وعاطفية يبرهن عليها الواقع بعيدا عن الدراسات الرقمية، دراسات أضحت تتجه للجمود رويدا رويدا