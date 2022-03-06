امزورن..حملة لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية

فكري ولدعلي



تنفيدا لتعليمات السيد عامل إقليم الحسيمة القاضية بتفعيل لجن مراقبة الجودة والاثمان بالأسواق ومختلف نقط البيع قامت يوم الجمعة 04 مارس 2022، السلطة المحلية بامزورن و اللجنة المختلطة لمراقبة الاسعار بحملة همت تفتيش المحلات التجارية بالبيع بالجملة وكذا اماكن تخزين السلع ومحلات بيع الدقيق المدعم ، حيث تبين أن جميع السلع و المواد الغدائية متوفرة بشكل كاف في جميع المحلات التجارية و الاسواق بمدينة امزورن.

وتطبيقا لنفس التعليمات سترفع السلطات المحلية بتنسيق مع جميع المتدخلين درجة اليقظة مع البقاء في حالة تأهب قصوى لرصد وزجر كل المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة في السلع والزيادة الغير المشروعة في أثمنة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.