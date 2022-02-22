دعوة رئيس الحكومة والحوار الاجتماعي..هكذا ننظر لحلول الإبداع!!

الكاتب منير الحردول

جلسات الحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة في بداية مارس مع المركزيات النقابية..جلسات عليها أن تخرج من روتينية سرد الإكراهات التي تكاد لا تنتهي، جلسات عليها أن تبدع في إطار الحكامة المالية التدبيرية، إبداع عنوانه الرفع من الأجور بطريقة تراعي الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة، إبداع تخفيض الضريبة على الدخل لعموم الأجراء والموظفين، إبداع تعميم الضريبة على القطاع غير المهيكل، ومحاربة التملص الضريبي، والتحايل في قيمة الضرائب والأرباح المصرح بهما، إبداع عنوانه التفكير في توفير حد ادنى للدخل لكل من تقطعت وتعسرت بهم و طعليهم سبل الحياة، إبداع واعد جديد، إبداع اسمه تحقيق التوازن بين التعويضات والأجر والمهام وهكذا دواليك..فالدولة الاجتماعية تقتضي اتخاذ إجراءات لصاح كافة الفئات الاجتماعية، بغية تحقيق الطمأنينة المعيشية لكافة المغاربة..فهكذا يتم حوار الإبداع!!