ارتفاع الأسعار..كان الله في عون الجميع

كاتب الرأي منير الحردول

ارتفاع الأسعار يقتضي تخصيص دعم شهري مباشر للأسر المعوزة، والعاطلون وكل من تعسرت بهم او تقطعت بهم سبل الحياة، دعم، كما كان الحال في فترة الإغلاق زمن بداية ظهور الوباء..ما دام ان هذا الارتفاع كما قيل يعزى لارتفاع ظرفي، جاء في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات وخطر نشوب صراع مسلح مرتبط بالازمة الأوكرانية والغربية مع الكريملن في روسيا، اظف إلى ذلك شبح الجفاف..فكان الله في عون الاسر المعوزة والأسر الكبيرة والطبقة الوسطى التي تجر وراءها سلسلة تضامنية طويلة، سلسلة اسمها التضامن الأسري…حتى امست تائهة في الديون لدرجة اضحت بين مظاهر الخداع البراقة، وواقع العوز والخصاص في الكثير من الأمور الحياتية المتعلقة بالمعيشة اليومية!