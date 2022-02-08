النادي الرياضي للكهربائيين بالناضور يجدد هياكله

عبدالقادر كتــرة

تحت اشراف ودعم مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، نظم النادي الرياضي للكهربائيين بالناضور، صباح يوم الأحد 06 فبراير 2022، الجمع العام السنوي العادي في جو من النقاش الهادف والبناء بحضور ممثل مجلس الاعمال الاجتماعية سعيد زروال والكاتب العام للمكتب النقابي المحلي محمود أرحو.

استهلت اشغال الجمع العام بتلاوة الفاتحة ترحما على روح الطفل الشهيد ريان، تلتها كلمة ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية، حيث أعطى مجموعة من التوضيحات للحاضرين بخصوص المستجدات التي خلص بها المجلس الإداري لمجلس الأعمال الاجتماعية مؤخرا بمراكش وتطرق للامتيازات التي يوفرها المجلس لجميع الكهربائيات والكهربائيين نشيطين ومتقاعدين وعائلاتهم، أعقبتها كلمة الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي محمود أرحو، ثم كلمة رئيس النادي عبد العزيز حساني.

بعدها تم عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2020 و2021 على الحضور وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش للحاضرين حيث انصبت معظم التدخلات حول ضرورة توفير مقر للنادي لما يلعب من دور محوري في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية وللتواصل بين المستخدمين نشيطين ومتقاعدين .

وفي جو أخوي مر الجمع إلى تجديد المكتب المديري حيث تم تجديد الثقة في المكتب السابق بالإجماع مع تطعيمه بثلاثة أعضاء ، يوسف زكاغ، كريم استيتو، وهشام شݣراني.

وبهذه الخطوة الجديدة أصبح تشكيلة المكتب الجديد تتكون من عبد العزيز حساني رئيسا، ومحمد الطلحاوي نائبا للرئيس، فيما أسندت أمانة المال لعلي المسيّح ونائبه رضوان شملالي، كما عُيّْن محمد الغريسي كاتبا عاما وجواد الشيخي نائبا للكاتب العام، أمام المستشارون فهم عبد الكبير منصور، رشيد المغفور، يوسف زكاغ، كريم استيتو، و هشام شݣراني.

وفي الأخير، شكر أعضاء المكتب المديري الجديد الحاضرين وكل من ساهم في انجاح هذا الجمع من قريب أو بعيد، كما عبر عن امتنانه لمجلس الاعمال الاجتماعية برئاسة محمد زروال على المواكبة والدعم المستمر، داعيا بالتوفيق لأعضاء المكتب في مهمتهم النبيلة