حادثة الطفل الملاك ريان وبهرجة بعض المواقع الإعلامية الصحفية‎‎

الكاتب منير الحردول

حادثة الطفل الملاك ريان رحمة الله الواسعة عليه، اظهرت قيمة ونوعية وقوة السلطة الإعلامية في التأثير على عواطف الناس والمشهد العام المتعلق بنفسية الرأي العام واتجاهه. وفي نفس الوقت برهنت وبالملموس على نوعية وطينة بعض الصحفيين والمنابر الإعلامية، من خلال طريقة طرح الموضوع او البحث عن نوع من المتابعة، والزيادة في نسبة المشاهدة لتحقيق مداخيل مادية إضافية، من خلال ترويج ونشر الإشاعات والكذب والبهتان، واستغلال الظروف وبراءة بعض الأبرياء..فمن المؤسف منح بطائق الاعتماد الصحفي بصفة المراسلة لكل من هب ودب! فما هكذا يتطور الإعلام وما هكذا تمارس الرسالة الإعلامية الهادفة والمميزة بالمصداقية والموضوعية!