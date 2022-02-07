يا ويْلتَا فريانُ صارَ سُؤالاَ
رمضان مصباح الإدريسي
لِـمـن الـمـواكبُ تـهتدي بـكواكبٍ
وبـجـارفـات قـــد شَـقـقنَ جِـبـالا
والـنـورُ قـد هـزم الـظلامَ بـموطنٍ
صــلَّــتْ إلــيــه قـلـوبُـنا اجْـــلا لا
والـقومُ في هرج تسيل دموعُهم
ثَــــرَّى ،ونــائـحـة تَــزيـدُ عــويـلا
وعلى الرُّبى لهجتْ حناجرُ بالدُّعا
فــعـلا نـشـيـجا يَـعـقبُ الـتـرتيلا
تـسْري إلـى مَـلَك ٍ بـقَعر مُظلمة
اللهُ قــــــدَّر أن يـــكـــونَ نـــزيــلاَ
الله قـــــدر أن يــكــون رســولَــه
بِــــــدم وآلام تــنــيــرُ ســبــيــلاَ
فـي عـالم أضـحى يُـصارع بـعضَه
يُــهـدي عــيـونَ صــغـاره تـقـتيلا
أيـن الأنـاشيدُ الـتي نُـظمت لهم
أيــــن الأغــانـي بُــكـرة وأصــيـلا
أيـــن الأمــانـي بـــذرةً لـطـفـولة
قـــد جـــفَّ زرعُ صـغـارنـا تـنـكيلا
مـا أن هَـوى حـتى تـنادى عـالمٌ
يـــا ويْـلـتـا فــريـانُ صــارَ ســؤالا
صــار الـمـسيحُ بـمـغربٍ لـطفولة
لـــم نــرْعَ حُـرمـةَ كـونـها أبـابِـيلاَ
يـــا ويـلـتا والـجُـبُّ يـهْـصِر قـلـبَه
كـيـف الـسبيلُ إلـى روحِـه حـالاَ
وقــف الـرجـالُ أشـاوِسا وتـعاوروا
جــبــلاً بــآلـيـة تــمــورُ عَــجــولا
وقـف الأسـودُ سـواعدا بِـعجائب ٍ
بــزنـاجـرٍ أنَّــــتْ تــريــدُ صَـهـيـلا
يــاهــولَ إذ رأت الـعـيـونُ ريـانَـهـا
وهِــنـا بـسـافـلةٍ حَـبـاها جَـمـالا
يــاهــول إذ رأت الـعـيـون ريـانـهـا
جَـــزَرَ الـمـنونِ وقــدْ رأتْــه غــزالاَ
أتُــراهُ سِــرًّا لــن نُـطـاولَ عُـمْـقهُ
خَـمسًا بـخَمسٍ قـدْ هدمنَ جِبالا
واصَّــعَّــدتْ بِـجـلالـهـا وبِــنـورهـا
روحُ الـــمــلاك ِ تُــجَــددُ الآمــــالاَ
فـي عـالمٍ يُـحيي نـشيدَ طفولة ٍ
يَـبـنـي حــواضـنَ لـلـسَّلامِ مــآلاَ
مستفركي 7فبراير2022
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