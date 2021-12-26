عبدالقادر كتــرة

رغم خروجه من البطولة العربية من مرحلة ربع النهائي، حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على صدارته لترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، حيث احتل المرتبة الـ28 عالميا والثاني أفريقيا بـ1529.93 نقطة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عن تصنيف شهر دجنبر للمنتخبات، والذي سيكون الأخير عن العام الحالي 2021، حيث تميز ببعض التغييرات فيما يخص ترتيب المنتخبات العربية فقط، بسبب خوضها منافسات بطولة كأس العرب بين 30 نوفمبر إلى 20 من شهر دجنبر الحالي.

وحقق منتخب الجزائر قفزة استثنائية بين جميع منتخبات العالم في تصنيف دجنبر، حيث صعد 3 مراكز مكنته من احتلال المرتبة الـ29 عالميا بـ1516.51 نقطة، بعد فوزه بلقب كأس العرب على حساب نسور قرطاج في النهائي بهدفين دون رد.

وانتزع منتخب الجزائر المركز الثالث على الصعيد الأفريقي من تونس التي تراجعت للترتيب الرابع بـ1512.72 نقطة، مستفيدا من تتويجه بلقب كأس العرب، وتساوى مع منتخب الجزائر في الصعود 3 مراكز بتصنيف الفيفا، كلا من قطر وتايلاند.

وجاء منتخب مصر في المركز الـ46 عالميا والرابع عربيا والسادس أفريقيا بـ1451.77 نقطة، بعدما ودع نصف نهائي كأس العرب على يد تونس بهدف دون رد، فضلا عن احتلاله المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام قطر صاحبة المرتبة الثالثة بركلات الترجيح.

وصعد منتخب قطر للمركز الـ48 عالميا والخامس عربيا وآسيويا، وجاءت بعده منتخبات السعودية (الـ51 عالميا والسادس عربيا وآسيويا) والإمارات (الـ69 عالميا والسابع عربيا وأسيويا) والعراق (الـ75 عالميا والثامن عربيا والتاسع آسيويا).

رغم أن كأس العرب ليست بطولة رسمية رغم رعاية الفيفا لها، لكن كان لها تأثير على تصنيف المنتخبات العربية، حيث تم اعتماد مباريات البطولة كمواجهات ودية، وهو ما يعني أن الفائز يحصل على نقاط أقل من فوزه في مباريات رسمية.