ابراهيم ادريسي مندوب مقابلات كرة القدم في أول خروج اعلامي يرجع الأمور إلى نصابها ….

أثارت قضية غياب مندوب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ابراهيم ادريسي عن مقابلة وفاء الدرويش و نادي التكوين المهني برسم بطولة القسم الاول هواة ، و التي توقفت في الدقيقة 75 …..والتي أثارت الكثير من الجدل و تواتر الاخبار الكادبة و الإشاعات في جميع الاتجاهات

لتوضيح الأمر اتصلنا بالسيد ادريسي ابراهيم المعني بالأمر فامدنا بالمعطيات التالية :

يقول السيد ابراهيم ادريسي في الموضوع : لقد تم تعييني من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم هواة كمندوب لمقابلة وفاء الدرويش و نادي التكوين المهني بتاريخ الاحد12دجنبر الحالي فتعذر علي لعب المقابلة و اشعرت الموظف المسؤول عن المناديب بالعصبة الوطنية لكرة القدم هواة بعدم حضوري المقابلة و قلت له وجب تعيين مندوب اخر للمقابلة لظروف خاصة تتعلق بعدم رغبتي في مواصلة المشوار كمندوب باقسام الهواة التي كنت قد توفقت في اجتياز إمتحان الالتحاق بالعصبة عن جدارة و استحقاق ، و جاوبني الموظف المسؤول بانه سيتكلف بتعيين مندوب اخر للمقابلة.

و في نفس الاثناء كنت قد عينت من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كمندوب لمقابلة الوداد الفاسي و الاتحاد الزموري للخميسات و لعبت المقابلة في نفس اليوم و هذا لا يتعارض بثاثا مع القوانين و الانظمة التي لم تجعل اي حالة تنافي في الممارسة بالعصبتين في نفس الوقت فبالاحرى حالتي و هي الاكتفاء بلعب مقابلات العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعدما قدمت طلب في الموضوع .

للإشارة يضيف السيد ادريسي ابراهيم انه توصل بتعيين رسمي عبر الواطساب الخاص به في الموضوع من طرف مسؤولي العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم مرفوقة بلائحتي المرافقين المسموح لهم بحضور المقابلة من الفريقين، بينما لم اتوصل باي تعيين رسمي او مراسلة في الموضوع من مسؤولي العصبة الوطنية لكرة القدم هواة.

كما اضاف السيد ادريسي ابراهيم ان توقف مقابلة الدرويش لا علاقة لها بالمندوب و الحكام فقد كان من بين اسبابها مغادرة رجال الدرك للملعب أثناء المقابلة ، فمن الأجدر مراسلة مسؤولي الدرك الملكي مركزيا في الموضوع ……. ، و ليس رمي الموضوع على شماعة المندوب الذي هو برئ منها براءة الذئب من دم يوسف.

و اضاف السيد ادريسي في جوابه عن سؤال الجريدة حول عدم رده على الإشاعات المغرضة التي استهدفته بعد المقابلة أجاب بالقول ان يتعامل مع العصبة الوطنية لكرة القدم للهواة كمؤسسة التي تعتمد التعامل الاداري بالمراسلات و البلاغات الرسمية و ليس عبر صفحات و جرائد الكلاب الضالة التي لا تملك اي مصداقية و تبيع الوهم و المغالطات للرأي العام الرياضي خدمة لاجندة من يدفع اكثر، مضيفا ان الجهاز الوصي العصبة الوطنية لكرة القدم هواة لم يصدر اي بلاغ في الموضوع لحد الان.

وقال السيد ادريسي : » استغرب للمغالطات و الأخبار الكادبة التي نشرها عضو بالعصبة الوطنية لكرة القدم هواة في جريدة رياضية في تغييب واضح للاخلاق المهنية و لقرينة التحقق من الخبر و الاستماع للرأي و الرأي الاخر في خيانة واضحة للمسؤولية المهنية الدي تستلزم ضرورة التحلي بالمصداقية في تحري الاخبار من باب المهنية من خلال التشهير و القذف و نشر اخبار مغلوطة على زميل في المهنة » مؤكدا انه سيرفع الأمر إلى النقابة و إلى الهاكا و إلى السيد وزير الاتصال اضافة إلى مدير الجريدة الرياضية التي نشر بها هذه الاخبار الزائفة و المغالطات.

و اضاف السيد ادريسي قائلا انه « يجهز ملفه القانوني لوضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بخصوص القدف و التشهير و نشر الأكاذيب و الاخبار المغلوطة عنه و نشر صورة له دون موافقته من طرف صفحة فايسبوكية تهتم بأخبار الهواة في إطار القانون المنظم للموضوع «