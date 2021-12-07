بلاغ صحفي الرباط، 06 دجنبر 2021

« البيئة ماشي خضرة فوق طعامǃ »

سلسلة بودكاست جديدة حول الإيكولوجيا في المغرب

في إطار اشتغالها المتواصل على ملف البيئة والإيكولوجيا، تطلق اليوم مؤسسة هاينرش بول-الرباط، تصورا جديدا من البودكاست المسموع يحمل عنوان « البيئة ماشي خضرة فوق طعامǃ ».

ويتعلق الأمر بسلسلة من عشر حلقات، تم إنتاجها بلغتين (الدارجة والفرنسية). تهدف هذه السلسلة إلى تمهيد الطريق لفتح نقاشات حول الرهانات الإيكولوجية والبيئية في المغرب. من بين الأهداف الأخرى لهذه السلسلة الجديدة هي الإخبار والتحسيس وتبسيط المفاهيم والمكتسبات والإشكاليات البيئية التي تواجه المغرب.

وفي هذا الإطار، كلفت مؤسسة هاينرش بول-مكتب الرباط كلا من الصحفيين جلال المخفي وعثمان الصقلي للقيام بتحقيقات ميدانية حول مجموعة من المواضيع الإيكولوجية والبيئية. ومن أجل فهم أفضل للرهانات الإيكولوجية في المغرب، التقيا بالعديد من المختصات والمختصين والفاعلات والفاعلين من المجتمع المدني، كما أعطوا الكلمة للمغربيات والمغاربة في عدة مناطق من المغرب، ليدلوا بأراهم حول مواضيع هذه السلسلة.

تقدم كل حلقة من حلقات هذه السلسلة، بلغة بسيطة ومفهومة، الإشكاليات الحالية بالإضافة إلى الحلول الموصى بها من قبل المتخصصات والمتخصصين. ستغطي سلسلة البودكاست « البيئة ماشي خضرة فوق طعامǃ » مواضيع مختلفة، مثل:

– تدبير النفايات؛

– الفلاحة الإيكولوجية؛

– الانتقال الطاقي؛

– التنمية الحضرية؛

– مكانة البيئة في المغرب.

ستكون سلسلة البودكاست « البيئة ماشي خضرة فوق طعامǃ » متاحة على مختلف الصفحات الرسمية للمؤسسة: ساونكلاود، انستغرام، يوتوب وفيسبوك.

واليوم تطلق مؤسسة هاينريش بول-الرباط الإعلان الترويجي لهذه السلسلة الجديدة، فيما سيتم نشر الحلقة الأولى بالدارجة وبالفرنسية يوم الجمعة 10 دجنبر.

وفيما يتعلق بباقي الحلقات، فسيتم نشرها بوتيرة أسبوعية، أي حلقة جديدة بالدارجة والفرنسية كل يوم جمعة.

للتواصل:

سفيان فارس: