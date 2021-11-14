كلميم وادنون تحتضن أيام تواصلية حول إشكالية التنمية السياحية بالجهة

تخليدا لذكرى عيد الاستقلال المجيد، تنظم جمعية أولاد داود للتنمية السياحية بشراكة مع الجمعية المغربية لتنمية السياحة المستدامة والجمعيات المهنية والتعاونيات السياحية بإقليم كلميم وأسا-الزاك

لقاء تواصليا تحت شعار: « جهة كلميم وادنون وإشكالية التنمية السياحية » وذلك ما بين 17 و21 فبراير 2021.

برنامج هذا اللقاء التواصلي الذي تشارك فيه مجموعة من الشخصيات و ثلة من الأساتذة الباحثين المختصين و منعشي القطاع السياحي و ممثلي الجمعيات المهنية و التعاونيات السياحية، يتضمن عدة أنشطة من ضمنها: جولات استطلاعية و استكشافية لكل من برج أكويدير، المدينة القديمة، سوق أمحيريش، المدينة الأثرية « نول لمطة » بواحتي تيغمرت وأسرير, المواقع الأثرية بواحة أسا القديمة – زاوية ايت إعزى و يهدى بالإضافة لواحات أمتضي, تغجيجت, تيمولاي, إفران و غيرها.

بنفس المناسبة، ستعرف هذه الأيام التواصلية تنظيم ورشة أولى لمناقشة مختلف التجارب السياحية والمنتوج السياحي لمدينة كلميم وواحتي اسرير وتيغمرت، ورشة ثانية لمناقشة إمكانيات تثمين المنتوج السياحي بواحات الأطلس الصغير وورشة تكوينية حول تأهيل المنتوج السياحي بالمنطقة. كما سيتم عقد يوم دراسي حول « السياحة المستدامة وإشكاليات التنمية » من تنظيم مرصد الجنوب للدراسات والأبحاث والتنمية المستدامة بشراكة مع جامعة ابن زهر.

هذا وسيتخلل هذه الأيام التواصلية تنظيم سهرات فنية وأمسية تراثية للألعاب الشعبية بالإضافة لخيمة للشعر والشعراء.

محمد الدريهم