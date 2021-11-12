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الدورة 22لمهرجان افران السينمائي يكرم فاطمة هراندي  » راوية » ربيع القاطي وهشام بهلول ولويس فرناندز الاسباني ضيف شرف الدورة

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عبدالعزبز الفلاحي

يحضى كل من الممثلين فاطمة هراندي  » راوية »ربيع القاطي وهشام بهلول بالتكريم خلال حفل افتتاح الدورة 22 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصيرودلك يوم 25 نونبر المقبل بقاعة المناظرات بإفران ابتداء من الساعة السادسة ليلا

بحضور فنانين ومثقفين وجمعويين وممثلي السلطات العمومية الهيات المنتخبة وعشاق السينما عموما وممثلي وسائل الاعلام . وسيكون ضيف شرف هذه الدورة الجديدة الممثل العالمي من جنسية اسبانية لويس فرناندز ، وياتي تكريم هؤلاء الفنانين اعترافا لهم بقدراتهم الفنية وما قدموه من اعمال متميزة مشهود لها في الساحة السينمائية وطنيا ودوليا مساهمة منهم في الارتقاء بالعمل السينمائي

وايمانا من إدارة المهرجان بأهمية الانفتاح على الاعمال السينمائية الدولية ارتات الهيئة المنظمة تسليط الضوء الشرفي على ااعمال الممثل الاسباني لويس فرنانديز

تتخلل فقرات حفل الافتتاح وصلات موسيقية وتنشيطية احتفاء بضيوف المهرجان

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