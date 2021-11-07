الطريقة الصوفية العلوية المغربية تعلن عن تأييدها الكامل للخطاب الملكي السامي

عبدالقادر كتــرة

أعلنت الطريقة الصوفية العلوية المغربية باسم شيخها وممثلها العام بالمملكة المغربية الشريف سيدي سعيد ياسين ومقدميها ومريدها ومنتسبيها ومحبيها من داخل وخارج المملكة المغربية عن تأييدها الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة و الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة الذي تعتبره تذكرة لكل واحد من قريب أو بعيد بأسس القضية الوطنية الاولى الصحراء المغربية.

وأضاف البلاغ الصادر بالمناسبة، يوم في 30 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 6 نونبر 2021 م، إنها تؤكد تأييدها الكامل و اعتزازها الراسخ بحكمة جلالته وحزمه المبني على اسس التوفيق بين مبدأ التعاون من أجل السلام للجميع ومراعاة المصالح العليا للمملكة وكل هذا استحضارا لنهج جده المصطفى المتمثل في الدفع بالتي هي أحسن مع الحرص على الحفاظ على حمى الوطن و حقوق المواطنين والدفاع عليها.

واختتم البلاغ بالدعاء: « فاللهم احفظ أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين، سبط الرسول الأمين صلى الله عليه و سلم، وحامي الوطن و الدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سليل الدوحة العلوية الشريفة ورمز الأمة، وارزقه النصر والعز والتمكين بحرمة القرآن وعلى من نزل سيدنا محمد صلى الله عليه والسلام واحفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن « فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ « ، « وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ » ».

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بسم الله الرحمن الرحيم

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون »

في 30 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق 6 نونبر 2021 م

بلاغ

تعلن الطريقة الصوفية العلوية المغربية باسم شيخها و ممثلها العام بالمملكة المغربية الشريف سيدي سعيد ياسين و مقديمها و مريدها و منتسيبها و محبيها من داخل و خارج المملكة المغربية عن تأييدها الكامل للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة و الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة الذي نعتبره تذكرة لكل واحد من قريب أو بعيد بأسس القضية الوطنية الاولى الصحراء المغربية.

و إننا نؤكد تأييدنا الكامل و اعتزازنا الراسخ بحكمة جلالته و حزمه المبني على اسس التوفيق بين مبدأ التعاون من أجل السلام للجميع و مراعاة المصالح العليا للمملكة و كل هذا استحضارا لنهج جده المصطفى المتمثل في الدفع بالتي هي أحسن مع الحرص على الحفاظ على حمى الوطن و حقوق المواطنين و الدفاع عليها.

فاللهم احفظ أمير المؤمنين إبن أمير المؤمنين إبن أمير المؤمنين، سبط الرسول الأمين صلى الله عليه و سلم، وحامي الوطن و الدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سليل الدوحة العلوية الشريفة و رمز الأمة، و ارزقه النصر و العز و التمكين بحرمة القرآن و على من نزل سيدنا محمد صلى الله عليه و السلام و احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن « فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » » وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ »

الطريقة الصوفية العلوية المغربية

الناطق الرسمي

الشريف رضوان ياسين

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