الجمعة 29 أكتوبر، 2021

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 28 أكتوبر 2021

كوفيد-19 .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 نونبر 2021

قرر مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 30 نونبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في تصريح ، في أعقاب أشغال المجلس، إنه تم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر عوض شهرين كما كان معمولا به في السابق.

رئيس الحكومة يشيد بالانخراط القوي للمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح

أشاد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بالانخراط القوي للمواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح، مؤكدا أن التلقيح يظل الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي لجائحة (كوفيد-19).

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السيد أخنوش ثمن، في كلمة له في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، بصيغة حضورية وافتراضية، الدور الكبير الذي يقوم به المواطنون، منوها بالروح الوطنية التي أبانوا عنها، وبانخراطهم القوي في الحملة الوطنية للتلقيح.

وأبرز السيد أخنوش، يضيف البلاغ، أن الـ24 مليون مواطن الذين استفادوا من التلقيح، « كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة الجائحة، وبفضل انخراطهم في عملية التلقيح مكنوا المغرب من بناء حصن ضد (كوفيد-19) ».

وأكد رئيس الحكومة أنه « كلما اقتربت بلادنا من بلوغ الأهداف المنشودة، والمتمثلة في تحقيق مناعة جماعية، كلما اقتربنا أكثر من العودة للحياة الطبيعية التي يطمح لها كل واحد منا »، مجددا دعوته للمواطنين بالانخراط في هذه العملية الوطنية.

وذكر، في هذا السياق، بالأشواط الكبيرة التي حققها المغرب في محاربة جائحة (كوفيد-19)، بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتتبع الشخصي لجلالة الملك للوضعية الصحية بالمملكة، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالوباء، وكذا الإشراف الشخصي لجلالته على توفير الكميات الكافية من جرعات اللقاح.

السيد آيت الطالب : التحسن الكبير في الحالة الوبائية ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى

أكد السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التحسن الكبير الذي سجلته مؤشرات الحالة الوبائية ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السيد آيت الطالب سجل، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس ،بارتياح، التحسن الكبير الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية، « مما ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى ».

وأضاف البلاغ أن الوزير أكد أنه « في سياق هذا التحسن في مؤشرات الحالة الوبائية، تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح في جو من الإقبال للمواطنين، وانخراطهم في المقاربة الاحترازية القائمة على اعتماد جواز التلقيح للتنقل وارتياد الأماكن العامة ».

وأفاد السيد آيت الطالب بأن العدد الإجمالي للمستفيدين من جرعة واحدة على الأقل بلغ 24.053.942 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، منها 21.835.545 ملقحا بجرعتين، بنسبة تزيد عن 57.6 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، و1.263.441 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثالثة المعززة.

وحث الوزير على المزيد من اليقظة والحذر، وضرورة التقيد الدقيق بالإجراءات الاحترازية، منبها إلى أنه « على الرغم من التحسن المسجل، فإن بلادنا ليست بمنأى عن أي انتكاسة جديدة بعد الطفرة الوبائية التي تشهدها عدد من دول العالم نتيجة ظهور متحور جديد، داعيا إلى تحصين المكتسبات التي حققها المغرب « عبر الاستمرار في اليقظة والتحلي بالسلوكيات الوقائية واحترام التدابير والإجراءات الحكومية، التي يتم تخفيفها تدريجيا بموازاة مع الانخراط الواسع والسريع للجميع في حملة التلقيح المتواصلة لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة ».

المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المشاريع تتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.853 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 إلى يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ الذي صدر عقب أشغال المجلس الحكومي أن المشروع الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.21.851 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، فيما يتعلق الثالث بمشروع مرسوم رقم 2.21.852، يتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته.

(ومع 28/10/2021