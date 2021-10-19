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قصيدة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته )) شعر : محمد شركي

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قصيدة  في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته ))

شعر : محمد شركي

أزرى بي الحب حتى مسّني الخبل    =  وشاقني دارس بنيانه طلل

إني صبوت إلى من وصلهم أمل      = لمّا هددت ورأسي شيبه شعل

قد يعذر الصبّ غرّا في فتوته          = والشيخ ما عذره وعيبه العلل ؟

مهلا أيا من يرى في العشق مثلبة      = إني عشقت الذي تهدى له القبل

سلوت بالمصطفى من كنت أعشقهم    = وصار خلّي الذي قرّت به المقل

سيّان في عشقه الفتيان والهرم          = خير الورى سيّد يحيى به الأمل

محمّد صاغة الديّان من عظم           = ما مثله في الورى شبه ولا مثل

هشّت لمولده الأكوان في أزل          = بنوره بشّرت أقوامها الرسل

يا يوم مولده بوركت من حدث         = أهدى الإله لنا أنعم به هلل

سحّت سحائبه أمواهها غدق            = وخيرها عمم سرّت به النزل

يوم رأت تحتها الأنوار آمنة            = من مكة سطعت في الشام تشتعل

وقصر كسرى هوى هدّت له جدر     = نيرانه خمدت لمّا همى الهطل

آيات مولده في الكون ماثلة             = عياض عدّدها وسفره نهل

أوصاف سيّدنا في الذكر مفخرة        = تعدادها زلف من شاء يبتهل

محمّد ذكره تشدو به أمم                = تحلو به خطب والشعر يقتبل

مدحته راجيا من فضله مددا            = يوم الشفاعة لا خوف ولا وجل

نبيّنا سيّد والله عظّمه                     = محمّد ذكره تروى به الغلل

محمّد رحمة والله مرسلها                = نبيّنا ذكره تشفى به العلل

محمّد سند إن قلّ ناصرنا               = نبيّنا مدد إن ضاقت السبل

دانت له أمم بالرفق عاملها              = والحلم ديدنه إن مسّه العذل

إن سلّ سيفا لدين الله ينتصر            = أو قاد جيشا لأمر الله يمتثل

والمصطفى لبق للسلم داعية            = وفي الوغى أسد مستبسل بطل

هو السراج وهادينا وسيّدنا              = بدر الدجى نوره الوضّاء مكتمل

من حسنه كسفت شمس الضحى خجلا = كأنها غادة قد عابها الحول

ذلّ البراق له إسراؤه عجب             = في مقدس حافل صفّت له الرسل

فأمّهم في صلاة لا مثيل لها             = وفاقهم شرفا أنعم بهم ثلل

طوى له الله سبعا لا فروج لها          = حتى رأت عينه ما لم تر الرسل

من مثله في الورى ترجى شفاعته      = أو مثله خاشع لله يبتهل ؟

يدعو لأمته والله أكرمه                  = أنّى لها منقذ إن أفزع الوجل ؟

فمثله لم تلد في الناس والدة              = لولاه ما كان يحدو أمة أمل

يا ربّ صلّ على الهادي وعترته        = والصحب ما ناحت الورقاء والحجل

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