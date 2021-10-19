قصيدة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته )) شعر : محمد شركي
قصيدة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم
عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته ))
شعر : محمد شركي
أزرى بي الحب حتى مسّني الخبل = وشاقني دارس بنيانه طلل
إني صبوت إلى من وصلهم أمل = لمّا هددت ورأسي شيبه شعل
قد يعذر الصبّ غرّا في فتوته = والشيخ ما عذره وعيبه العلل ؟
مهلا أيا من يرى في العشق مثلبة = إني عشقت الذي تهدى له القبل
سلوت بالمصطفى من كنت أعشقهم = وصار خلّي الذي قرّت به المقل
سيّان في عشقه الفتيان والهرم = خير الورى سيّد يحيى به الأمل
محمّد صاغة الديّان من عظم = ما مثله في الورى شبه ولا مثل
هشّت لمولده الأكوان في أزل = بنوره بشّرت أقوامها الرسل
يا يوم مولده بوركت من حدث = أهدى الإله لنا أنعم به هلل
سحّت سحائبه أمواهها غدق = وخيرها عمم سرّت به النزل
يوم رأت تحتها الأنوار آمنة = من مكة سطعت في الشام تشتعل
وقصر كسرى هوى هدّت له جدر = نيرانه خمدت لمّا همى الهطل
آيات مولده في الكون ماثلة = عياض عدّدها وسفره نهل
أوصاف سيّدنا في الذكر مفخرة = تعدادها زلف من شاء يبتهل
محمّد ذكره تشدو به أمم = تحلو به خطب والشعر يقتبل
مدحته راجيا من فضله مددا = يوم الشفاعة لا خوف ولا وجل
نبيّنا سيّد والله عظّمه = محمّد ذكره تروى به الغلل
محمّد رحمة والله مرسلها = نبيّنا ذكره تشفى به العلل
محمّد سند إن قلّ ناصرنا = نبيّنا مدد إن ضاقت السبل
دانت له أمم بالرفق عاملها = والحلم ديدنه إن مسّه العذل
إن سلّ سيفا لدين الله ينتصر = أو قاد جيشا لأمر الله يمتثل
والمصطفى لبق للسلم داعية = وفي الوغى أسد مستبسل بطل
هو السراج وهادينا وسيّدنا = بدر الدجى نوره الوضّاء مكتمل
من حسنه كسفت شمس الضحى خجلا = كأنها غادة قد عابها الحول
ذلّ البراق له إسراؤه عجب = في مقدس حافل صفّت له الرسل
فأمّهم في صلاة لا مثيل لها = وفاقهم شرفا أنعم بهم ثلل
طوى له الله سبعا لا فروج لها = حتى رأت عينه ما لم تر الرسل
من مثله في الورى ترجى شفاعته = أو مثله خاشع لله يبتهل ؟
يدعو لأمته والله أكرمه = أنّى لها منقذ إن أفزع الوجل ؟
فمثله لم تلد في الناس والدة = لولاه ما كان يحدو أمة أمل
يا ربّ صلّ على الهادي وعترته = والصحب ما ناحت الورقاء والحجل
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