قصيدة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته )) شعر : محمد شركي

قصيدة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

عنوانها : (( يا ربّ صلّ على الهادي وعترته ))

شعر : محمد شركي

أزرى بي الحب حتى مسّني الخبل = وشاقني دارس بنيانه طلل

إني صبوت إلى من وصلهم أمل = لمّا هددت ورأسي شيبه شعل

قد يعذر الصبّ غرّا في فتوته = والشيخ ما عذره وعيبه العلل ؟

مهلا أيا من يرى في العشق مثلبة = إني عشقت الذي تهدى له القبل

سلوت بالمصطفى من كنت أعشقهم = وصار خلّي الذي قرّت به المقل

سيّان في عشقه الفتيان والهرم = خير الورى سيّد يحيى به الأمل

محمّد صاغة الديّان من عظم = ما مثله في الورى شبه ولا مثل

هشّت لمولده الأكوان في أزل = بنوره بشّرت أقوامها الرسل

يا يوم مولده بوركت من حدث = أهدى الإله لنا أنعم به هلل

سحّت سحائبه أمواهها غدق = وخيرها عمم سرّت به النزل

يوم رأت تحتها الأنوار آمنة = من مكة سطعت في الشام تشتعل

وقصر كسرى هوى هدّت له جدر = نيرانه خمدت لمّا همى الهطل

آيات مولده في الكون ماثلة = عياض عدّدها وسفره نهل

أوصاف سيّدنا في الذكر مفخرة = تعدادها زلف من شاء يبتهل

محمّد ذكره تشدو به أمم = تحلو به خطب والشعر يقتبل

مدحته راجيا من فضله مددا = يوم الشفاعة لا خوف ولا وجل

نبيّنا سيّد والله عظّمه = محمّد ذكره تروى به الغلل

محمّد رحمة والله مرسلها = نبيّنا ذكره تشفى به العلل

محمّد سند إن قلّ ناصرنا = نبيّنا مدد إن ضاقت السبل

دانت له أمم بالرفق عاملها = والحلم ديدنه إن مسّه العذل

إن سلّ سيفا لدين الله ينتصر = أو قاد جيشا لأمر الله يمتثل

والمصطفى لبق للسلم داعية = وفي الوغى أسد مستبسل بطل

هو السراج وهادينا وسيّدنا = بدر الدجى نوره الوضّاء مكتمل

من حسنه كسفت شمس الضحى خجلا = كأنها غادة قد عابها الحول

ذلّ البراق له إسراؤه عجب = في مقدس حافل صفّت له الرسل

فأمّهم في صلاة لا مثيل لها = وفاقهم شرفا أنعم بهم ثلل

طوى له الله سبعا لا فروج لها = حتى رأت عينه ما لم تر الرسل

من مثله في الورى ترجى شفاعته = أو مثله خاشع لله يبتهل ؟

يدعو لأمته والله أكرمه = أنّى لها منقذ إن أفزع الوجل ؟

فمثله لم تلد في الناس والدة = لولاه ما كان يحدو أمة أمل

يا ربّ صلّ على الهادي وعترته = والصحب ما ناحت الورقاء والحجل