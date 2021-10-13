بويزكارن في 22 شتنبر 2021

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان –المغرب

بيان الى الراي العام الوطني والدولي

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الاربعاء 13 أكتوبر 2021 ببويزكارن ، خصص للتفاعل مع المستجدات المرتبطة بالوضع الحقوقي الوطني والدولي وعلى ضوء المستجدات الحقوقية وطنيا ودوليا واصدر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان البيان التالي :

دوليا :

ـ تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الأمين العام للأمم المتحدة تضمين تقريره النهائي الذي سيعرض على انظار مجلس الامن الدولي نهاية هذا الشهر ، توصية تحمل الجزائر باعتبارها المحتضن الرسمي لجبهة البوليساريو وفق القانون الدولي ، مسؤولية حماية حقوق الانسان بالمخيمات وضرورة ايفاد لجن اممية مختصة للوقوف على الواقع المزري للمعتقلين في سجون الجبهة خصوصا ، سجني الرشيد والرابوني الذي يقبع فيه اكثر من 1007 معتقل منهم57 من النساء ..

ـ تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان المجتمع المدني والسياسي الجزائريين الى تقوية أواصر التعاون و التأخي مع المجتمع المدني والسياسي المغربيي وذلك لخدمة حقوق الانسان مغاربيا وعدم الانجرار مع دعوات القطيعة والكراهية المنتشرة اليوم في الخطاب السياسي الرسمي الجزائري .

ـ ترحب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بإعادة انتخاب السيدة اودري ازولاي على راس منظمة اليونسكو نظير للخدمات الكبيرة التي اسدتها هذه السيدة لحماية وصيانة عدد كبير من المأثر التاريخية ببلادنا وندعو الحكومة المغربية الى تقوية العلاقات الثقافية مع هذه المنظمة الدولية العريقة.

وطنيا:

1-تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بارتياح كبير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية المتعلقة بحالة الاقتصاد الوطني التي وردت بالخطاب الملكي و حرص جلالته على تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية و التوجيهات التي اعطها للحكومة والبرلمان من اجل الإسراع في تنزيل البرنامج التنموي الجديد خدمة للمواطنات والمواطنين واستجابة لتطلعاتهم و طموحاتهم .

2-ترحب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بما جاء في البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة الجديد امام انظار البرلمان المغربي في القضايا التالية :

ـ عزم الحكومة إقرار صندوق لدعم ومواكبة قرار تفعيل رسمية اللغة الامازيغية، مع مرعاة ضرورة اشراك المجتمع المدني الامازيغي في جميع مراحل تفعيل رسمية اللغة الامازيغية كشريك رئيسي فاعل في اطار مقاربة تشاركية حقيقية .

ـ تعهد الحكومة بالعمل على توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية من اجل الوصول الى الدولة الاجتماعية العادلة ، ونعتبر ان هذا الهدف الاستراتيجي لن يكون سوى بإقرار عدالة اجرية و تقوية الطبقة الوسطى في المجتمع و تحسين الظروف الحياتية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وإقرار سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية وعلى الولوج العادل والمتساو للمواطنين لجميع المرافق العمومية وإقرار منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين ونظام تعليمي قادر على رفع كل التحديات وكسب كل الرهانات المطروحة امام بلادنا مستقبلا.

ـ تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية الجديدة إقرار سياسة عمومية خاصة لادماج الشباب في منظومة الشغل ومواكبتهم و تكوينهم من اجل الحصول على شغل كريم وتشجيع الشباب على احداث مقاولات صغيرة خصوصا في العالم القروي وإعطاء المكانة اللائقة للرياضة المدرسية وتفعيل النوادي التربوية ودور الشباب واعطائها الإمكانات اللازمة لتقوم بادوارها كاملة في نشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة.

3-تدعو العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الى الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز و المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الى الوجود وذلك استكمالا للمقتضيات الدستورية في هذا الشأن وتفعيلا لأدوار الشباب و النساء والمجتمع المدني و الإسراع بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية.

عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان

الرئيس : انغير بوبكر

Ounghirboubaker2012@gmail.com

0661093037

0672132769