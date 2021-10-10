قصيدة : » خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا «

شعر : محمد شركي

إني ذكرتك شائقا خير الورى = فالدمع من جفني المقرّح قد جرى

إذ زادني بعد المزار تشوّقا = لمّا نأيت فلا أزور ولا أرى

من لي بيثرب يا حبيب وروضة = قد ضمّخت عطرا ومسكا أذفرا

فأنا المتيّم يا حبيب بمغرب = وأنا الطريد فلا أعانق منبرا

بئس الذي قد صدّني عن منبر = ويل له حاز المذمة أحقرا

قد كان لي نعم المطية أمتطي = من فوقه أدعو الإله مكبّرا

ومسبحّا باسم العظيم مهلّلا = ومناجيا خير البرية أنورا

بمدائحي من فوقه أشدو بها = مترنّما بخصال من فاق الورى

شرفا عظيما سامقا ومبجّلا = وشفيعهم يوما عسيرا أكدرا

من ذا الذي يدعى سواه ويرتجى = يوما عبوسا قمطريرا منذرا

يوم التغابن والخلائق خشّعا = أبصارهم ويل لهم والمحشرا

كفراش نار والنبيّ يذبّهم = عنها يجير المذنبين وخسّرا

نعم المجير نبيّنا يوم اللظى = من مثله حاز التبيع الكوثرا ؟

من مثله ركب البراق مجنّحا = أو مثله بلغ العلا والجوهرا ؟

يا سيّد السّادات جئتك مادحا = يا واهبا أعطى العطاء فأكثرا

أرجو نوالك يا حبيب شفاعة = أنجو بها يوما عصيبا أخطرا

فاعتق أسيرا بالذنوب مكبّلا = أنت الجواد المستغاث إذا قرى

يا قائلا يوم القيامة : » أمّتي » = أنت الملاذ فمن يجير المعشرا ؟

خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا = ذاق المنية بالحريق مدثّرا

بئس السعير مصيره يوم اللظى = في قعرها متفحّما ومكشّرا

هذا النذير لمن أساء كفعله = أقبح بمن رسم النبيّ مشهّرا

يا شانئا خير البرية أحمــــدا = أخزى الإله الشانئين وأبترا

الله عظّم خلّه وأجلّـــــــــــــه = في الذكر صلّى عليه ووقّرا

يا عاشقا وفّ النبيّ صلاته = قد فاز من صلّى عليه فأكثرا

صلّى عليك الله يا علم الهدى = ما سبّح الورق الهديل وقرقرا