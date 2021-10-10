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قصيدة :  » خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا « 

شعر  : محمد شركي

إني ذكرتك شائقا خير الورى       = فالدمع من جفني المقرّح قد جرى

إذ زادني بعد المزار تشوّقا          = لمّا نأيت فلا أزور ولا أرى

من لي بيثرب يا حبيب وروضة    = قد ضمّخت عطرا ومسكا أذفرا

فأنا المتيّم يا حبيب  بمغرب         = وأنا الطريد فلا أعانق منبرا

بئس الذي قد صدّني عن منبر       = ويل  له حاز المذمة أحقرا

قد كان لي نعم المطية أمتطي        = من فوقه أدعو الإله  مكبّرا

ومسبحّا باسم العظيم مهلّلا           =  ومناجيا خير  البرية  أنورا

بمدائحي من فوقه  أشدو بها          = مترنّما بخصال من فاق الورى

شرفا عظيما سامقا ومبجّلا            = وشفيعهم يوما عسيرا أكدرا

من ذا الذي يدعى سواه ويرتجى      =  يوما عبوسا قمطريرا منذرا

يوم التغابن والخلائق  خشّعا           = أبصارهم ويل لهم والمحشرا

كفراش نار والنبيّ يذبّهم                = عنها يجير المذنبين وخسّرا

نعم المجير نبيّنا يوم اللظى             = من مثله حاز التبيع الكوثرا  ؟

من مثله ركب البراق مجنّحا           = أو مثله بلغ العلا والجوهرا ؟

يا سيّد السّادات  جئتك مادحا           = يا واهبا أعطى العطاء فأكثرا

أرجو نوالك يا حبيب شفاعة           = أنجو بها يوما عصيبا أخطرا

فاعتق أسيرا بالذنوب مكبّلا            = أنت الجواد المستغاث إذا قرى

يا قائلا يوم القيامة :  » أمّتي  »          =  أنت الملاذ فمن يجير المعشرا ؟

خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا           = ذاق المنية بالحريق مدثّرا

بئس السعير مصيره يوم اللظى           =  في قعرها متفحّما  ومكشّرا

هذا النذير لمن أساء كفعله                 = أقبح بمن رسم النبيّ مشهّرا

يا شانئا خير البرية أحمــــدا               = أخزى الإله الشانئين وأبترا

الله عظّم خلّه وأجلّـــــــــــــه               = في الذكر صلّى عليه ووقّرا

يا عاشقا وفّ النبيّ صلاته                 = قد فاز من صلّى عليه فأكثرا

صلّى عليك الله يا علم الهدى               = ما سبّح الورق الهديل وقرقرا

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