قصيدة : » خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا » شعر : محمد شركي
قصيدة : » خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا «
شعر : محمد شركي
إني ذكرتك شائقا خير الورى = فالدمع من جفني المقرّح قد جرى
إذ زادني بعد المزار تشوّقا = لمّا نأيت فلا أزور ولا أرى
من لي بيثرب يا حبيب وروضة = قد ضمّخت عطرا ومسكا أذفرا
فأنا المتيّم يا حبيب بمغرب = وأنا الطريد فلا أعانق منبرا
بئس الذي قد صدّني عن منبر = ويل له حاز المذمة أحقرا
قد كان لي نعم المطية أمتطي = من فوقه أدعو الإله مكبّرا
ومسبحّا باسم العظيم مهلّلا = ومناجيا خير البرية أنورا
بمدائحي من فوقه أشدو بها = مترنّما بخصال من فاق الورى
شرفا عظيما سامقا ومبجّلا = وشفيعهم يوما عسيرا أكدرا
من ذا الذي يدعى سواه ويرتجى = يوما عبوسا قمطريرا منذرا
يوم التغابن والخلائق خشّعا = أبصارهم ويل لهم والمحشرا
كفراش نار والنبيّ يذبّهم = عنها يجير المذنبين وخسّرا
نعم المجير نبيّنا يوم اللظى = من مثله حاز التبيع الكوثرا ؟
من مثله ركب البراق مجنّحا = أو مثله بلغ العلا والجوهرا ؟
يا سيّد السّادات جئتك مادحا = يا واهبا أعطى العطاء فأكثرا
أرجو نوالك يا حبيب شفاعة = أنجو بها يوما عصيبا أخطرا
فاعتق أسيرا بالذنوب مكبّلا = أنت الجواد المستغاث إذا قرى
يا قائلا يوم القيامة : » أمّتي » = أنت الملاذ فمن يجير المعشرا ؟
خاب الذي آذى النبيّ مصوّرا = ذاق المنية بالحريق مدثّرا
بئس السعير مصيره يوم اللظى = في قعرها متفحّما ومكشّرا
هذا النذير لمن أساء كفعله = أقبح بمن رسم النبيّ مشهّرا
يا شانئا خير البرية أحمــــدا = أخزى الإله الشانئين وأبترا
الله عظّم خلّه وأجلّـــــــــــــه = في الذكر صلّى عليه ووقّرا
يا عاشقا وفّ النبيّ صلاته = قد فاز من صلّى عليه فأكثرا
صلّى عليك الله يا علم الهدى = ما سبّح الورق الهديل وقرقرا
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