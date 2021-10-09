وجهة نظر بخصوص الجمع بين حقيقبة وزارية ورئاسة مجلس الجماعة

ذة.سليمة فراجي

اذا كان التنافي وارد بالنسبة لرئاسة مجلس جماعة مع المهام البرلمانية اذا تجاوز عدد السكان 300000 فانه من باب اولى بالنسبة للوزراء الا يجمعوا بين عدة مهام

على رأسها صفة الوزير وصفة رئيس مجلس جماعي لذلك يجب تعديل القانون مستقبلا لينص على حالات التنافي بين صفة الوزير ورئيس مجلس جماعة

من جهة اخرى فان تقديم استقالتهم من تدبير الشأن المحلي ستجعلهم متفرغين للشأن الحكومي

لان الاختصاصات متباينة و المهام متشعبة ورئاسة جماعة تتطلب الحضور اليومي والاحتكاك بالمواطنين والتواصل معهم في اطار الاختصاص الذي يخوله القانون التنظيمي للجماعات

للاشارة لا انتصر للفظ العمدة لان القانون التنظيمي ينص على عبارة رئيس المجلس وليس العمدة…