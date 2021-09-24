« كوفيد-19 ».. 1620 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأزيد من 18 مليون و300 ألف ملقح بالكامل

الجمعة 24 سبتمبر، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 1620 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2162 حالة شفاء و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 21 مليون و873 ألف و313 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و300 ألف و124 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 927 ألف و127 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 895 ألف و434 بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و102 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (565)، والدار البيضاء-سطات (541)، والشرق (149)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (118)، ومراكش-آسفي (50)، وبني ملال-خنيفرة (48)، وفاس-مكناس (39)، والعيون-الساقية الحمراء (32)، وسوس-ماسة (28)، والداخلة-وادي الذهب (22)، وكلميم-واد نون (18)، ودرعة-تافيلالت (10).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (6)، والدار البيضاء-سطات (6)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، ومراكش-آسفي (3)، وبني ملال-خنيفرة (1)، وفاس-مكناس (2)، وسوس-ماسة (3)، ودرعة-تافيلالت (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2538 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 17 ألف و591 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 113 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1222 حالة، 630 منها تحت التنفس الاصطناعي (37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و593 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 23.3 بالمائة.

ومع:24/09/2021