شهادة في حق السيد عبدالرحيم بعيوي رئيس جماعة عين الصفاء

ابراهيم الادريسي



التقيت اليوم مع احد السياسيين المميزين كرئيس جماعة باقليم وجدة لا أعرف حتى وجهه فاخدت صورة تذكارية رفقته انه رئيس جماعة عين الصفا السيد عبدالرحيم بعيوي.

كنت بالأمس و انا احاول ان اكتب مقال عنه بحثت عن صورة له في الفضاء الأزرق او عبر محركات الانترنيت بعدما لم أجد له صورة عند زملائه بالحزب ، فلم أجد له صورة حتى فالانترنيت فتعجبت كثيرا كيف لرئيس شاب ناجح لجماعة قروية باقليم وجدة احسن رئيس للجماعة في تاريخها من حيث المردودية و كذلك احسن رئيس لجماعة باقليم وجدة خلال الانتداب الانتخابي المنتهية حقبته قد يتسائل مهتم بالشان السياسي المحلي بالاقليم لماذا بنيت هذه الأحكام على الرجل و زكيته كرمز للنجاح التسييري لجماعة ترابية ،

لهذا ساسرد بعض المعطيات التي جعلت جماعة عين الصفا رجالاتها و نسائها تجدد الثقة في السيد عبدالرحيم بعيوي رئيس للجماعة للمرة الثانية على التوالي بالاغلبية المطلقة ، من يتجول بجماعة عين الصفا يلاحظ عن كثب التطور الكبير للبنية التحتية بالجماعة طرق بنوعية جيدة بكل تراب الجماعة وصلت إلى كل الدواوير و لو بأعلى قمة جبل كل بيت اينما وجد بالجماعة ربط بالماء الصالح للشرب و شبكة التيار الكهربائي و الانارة العمومية

دواوير الجماعة استفادت من النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي و نقل ابناء ساكنة الجماعة للمدارس و الاعدادية المتواجدة بتراب الجماعة.

قام الرئيس بابرام اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تسيبج الضيعات الفلاحية بالجماعة

و هذا ما كان ينقص الفلاحين و الذي لا تتحمله وزارة الفلاحة في برنامج تشجيع و دعم الفلاحة و الفلاحين.

السيد عبدالرحيم بعيوي بنى مقر جماعة عين الصفا من ماله الخاص

السيد عبدالرحيم بعيوي يخصص لموظفي الجماعة من ماله الخاص منح مالية بمناسبة الأعياد

لمساعدتهم في المواسم الدينية.

هذا غيض من فيض لمساعدة رئيس جماعة في خدمة الجماعة و الساكنة دون بهرجة او نشر اعماله الخيرية عبر الصفحات و الجرائد .

البارحة لمدة طويلة و ان ابحث عن صورة له في الانترنيت فلم أجدها.

التقيته اليوم أثناء انتخاب مجلس عمالة وجدة بعدما طلبت من أصدقاء ان يرشدونني اليه لأنني لا أعرفه فتعامل الرجل معي بكل تلقائية و طيبوبة.

فتحية للرجال التي تخدم وطنها بامانة بعيدا عن حب الظهور و الكاميرات المشغلة…

اظهر في الصورة رفقة رئيس جماعة عين الصفا السيد عبدالرحيم بعيوي و كذلك نائب رئيس جماعة وجدة السيد العربي الشتواني