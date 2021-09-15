ـ بلاغ ـ تاجيل الدورة 22 لمهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بازرو/ أفران الى غاية نونبر المقبل

أفاد بلاغ صادر عن الهيئة المنظمة لفعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير انه تقرر تأجيل الدورة التانية والعشرون الى شهر نونبر المقبل من 25 الى 28 منه المنظم كل سنة بمدينتي افران وازرو المغربيتين ’حيث كان من المنتظر ان تنظم دورة هده السنة خلال الفترة الممتدة من14الى17 غشت 2021 الا ان الاجراءات المتعلقة بالطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا والمتضمنة في الدورية الوزارية للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة لم تسمح بتنظيم هده الدورة في الفترة المعلن عنها سابقا سعيا من ادارة المهرجان الى الحفاظ على سلامة الجميع من كوفيد 19و اتخاد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

واشار رئيس المهرجان عبد العزيز بن الغالي انه تم اختيار شعار « صوت الشباب بين إشكالية الإبداع والإنتاج السينمائي.

. شعارا لهده الدورة انطلاقا من قناعة المنظمين بأهمية دور الشباب في تطوير وترسيخ واستمرارية الفعل السينمائي.

وسيتضمن برنامجه عدة فقرات كالتالي

مسابقة الأرز الذهبي للأفلام القصيرة ل 12 دولة

ندوة فكرية « صوت الشباب بين الابداع الفي واشكالية الإنتاج السينمائي

محترفات تكوينية حول كتابة السيناريو

ماستر كلاص

مسابقة في كتابة السيناريو

فقرات للاعتراف والتكريم لوجوه فنية من المغرب والخارج

توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون

سينما التنشيط بدور اجتماعية ومؤسسات سجنية

توقيع إصدارات سينمائية

تسليط الأضواء على أفلام افريقية واسبانية

وسنعود للتفاصيل لاحقا في مراسلات قادمة