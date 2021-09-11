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محمد عزاوي وكيل لائحة الجماعة بدائرة وجدة ـ حزب الأحرار ـ : سنكون عند حسن ظن ساكنة وجدة ، وسنعمل على الوفاء بكل التزاماتنا VIDEO

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خلال لقاء مع وسائل الاعلام ، قال السيد محمد عزاوي وكيل لائحة الجماعة بوجدة ـ حزب التجمع الوطني للأحرار ـ وبعد ان تقدم بالشكر لكل الناخبين الذين صوتوا على لائحته ، انه سيكون عند حسن ظن هؤلاء ، وانه سيعمل مع فريقه للوفاء بكل العهود ، والالتزامات التي تقدموا بها خلال الحملة الانتخابية …معتبرا ان مدينة وجدة في حاجة الى تكاثف الجهود بين جميع المنتخبين قصد الارتقاء بمختلف مرافق مدينة الألفية التي تتخبط في العديد من المشاكل التي تتطلب حلولا جذرية ومستعجلة …

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