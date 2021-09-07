(كوفيد-19).. 1923 إصابة جديدة و 72 وفاة و4818 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الثلاثاء 07 سبتمبر، 2021

(كوفيد-19).. 1923 إصابة جديدة و4818 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين ، عن تسجيل 1923 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و4818 حالة شفاء و72 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 19 مليون و339 ألف و35 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 15 مليون و781 ألف و489 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 886 ألف و8 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 828 و148 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5، 93 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و145 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (15)، والرباط-سلا-القنيطرة (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، والشرق (8)، وفاس-مكناس (4)، ومراكش-آسفي (5)، وبني ملال-خنيفرة (9)، ودرعة-تافيلالت (3)، وسوس-ماسة (6)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، والداخلة-واد الذهب (1)، وكلميم-واد نون (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (265)، والرباط-سلا-القنيطرة (930)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (108)، والشرق (241)، وفاس-مكناس (66)، ومراكش-آسفي (100)، وبني ملال-خنيفرة (92)، ودرعة-تافيلالت (31)، وسوس-ماسة (47)، والعيون-الساقية الحمراء (12)، وكلميم-واد نون (12)، والداخلة-وادي الذهب (19).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2426 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 44 ألف و715 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 148، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2146، منها 76 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 41 في المائة.

(ومع 06/09/2021)