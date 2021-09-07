أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الاثنين 06 شتنبر 2021

الاثنين 06 سبتمبر، 2021

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يحدد المواصفات التقنية لنظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على السفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، وكيفيات تثبيت هذا النظام على متن السفن، كما يحدد هذا المشروع نموذج شهادة مطابقة رقاقة نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية .

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أنه تطبيقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات الم ن ش ئ ة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم ، بحسب المصدر ذاته، إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغية العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الإثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين.

وأوضح بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يحدد بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على مبدأين أساسين هما السرعة في التدخل وشفافية الإدارة، وضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم مضامين مشروع هذا المرسوم تتمثل في إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب، وتحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة، والإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، وتحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يروم تنفيذ أحكام المادتين 11 و21 من القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين.

كما يتضمن هذا المشروع مسطرة اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة، وينص كذلك على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية .

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أنه تطبيقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم ، بحسب المصدر ذاته، إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغية العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الاثنين، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يحدد أيضا التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.

ومع:06/09/2021