video محاولة ابتزاز تدفع حزب الاستقلال بوجدة اللجوء الى القضاء

أصدر حزب الاستقلال بوجدة بلاغات توضيحيا حول ترويج فيديو في عز الحملة الانتخابية.

وجاء في البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أنه: “تقدم شابين إلى مقر الحزب ليلة أمس السبت من أجل مقابلة مسؤول حزبي، بعدما عرضو فحوى الفيديو على مسؤولي الحزب الذين لم يتعرفوا على الأشخاص المعنيين ولم يتم تكليف أي أحد منهم بالتوزيع من طرف مؤسسات الحزب”.

وتفاديا لأي تشويش ودون الدخول في تفاصيل ما وقع فقد تم تقديم الاعتذار، وفق البلاغ و رغم أنه لم يتم التعرف على حاملي سترة الميزان لكن تبين أن الشابين لا يكفيهم الاعتذار بل حضروا الى المقر من اجل طلب 5 ملايين سنتيم مقابل عدم نشر الفيديو”.

ووفق مصدر حزبي فإن هدف الوافدين إلى مقر الحزب كان بنية الابتزاز، حيث وبحضور عدد من الشهود قالوا أن أحزاب منافسة عرضوا عليهم مبالغ خيالية.

وأضاف البلاغ :” للإشارة تلقى وكيل الائحة خلال اليوم عبر الواتساب نسخة من تسجيل الفيديو وتسجيل صوتي يبدو من خلاله طريقة واضحة للابتزاز ، أمام هذا العبث تم إنهاء اللقاء وخرج الشابين من المقر وسوف يتم متابعة تفاصيل الحادث من طرف محاميي الحزب طبقا للقانون”