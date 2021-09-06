حزب الاستقلال يمر الى السرعة القصوى يومين قبل تاريخ الاقتراع

توفيق حجيرة الوزير السابق يبدأ حضوره الى مدينة وجدة للمشاركة في الحملة الانتخابية بلقاء مع عدد من عمال النظافة رفقة وكيل لائحة الجماعة عاقل عبد الرحيم و عمر حجيرة وكيل لائحة الإنتخابات التشريعية والجهوية ،

اللقاء جدد من خلاله مرشحو ومسؤولو حزب الاستقلال تقديرهم الكبير لعمال النظافة والدور الكبير الذي يقومون به ، حضر اللقاء امين الطاهري مرشح ضمن لائحة إقليم وجدة للإنتخابات التشريعية وعمر بودالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وفيصل فاتح الكاتب الاقليمي للنقابة وكمال بالعربي مرشح شبيبة الحزب ضمن لائحة جماعة وجدة



ومن المنتظر ان يعقد القيادي الاستقلالي ورئيس المجلس الوطني السابق للحزب عدة لقاءات في اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية كما برمج خلال زيارته إلى وجدة والاقليم عدد من اللقاءات مع قدماء الاستقلاليين وقدماء المقاومين والوطنيين وعدد من الأصدقاء القدامى من اجل التواصل حول اهمية الانتخابات المقبلة وكذلك صلة الرحم.