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الانتخابات..حتى لا تنخدع الأطر التربوية والإدارية مرة أخرى!!‎

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الكاتب: منير الحردول

بالنسبة للموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية قهرتنا السياسات الحزبية للحكومات السابقة! كل ما نطلبه من الحزب الذي سيفوز، ويختار تحالفه الحكومي مع احزاب أخرى، هو العمل على ترجمة توصيات لجنة النموذج التنموي في مجال التعليم، وذلك بتوحيد هيأة التدريس في نظام أساسي واحد جامع، ينهي التراتبية الطبقية بين الأسلاك الثلاثة، ويوحد مسار الترقي على أساس المهنة والإبداع التربوي ويضع حدا لمراسيم المقاس التي خلفت ولا زالت تخلف الكثير من الضحايا وحشرت قدماء الحرفة في زنازين شائكة وهي 10 و11، نظام يربط الولوج للإدارة بالتجربة والخبرة والانتاج التربوي طيلة المسار، ويضع حدا لخرق القانون واجبارية الوصول لسن 30 سنة للوصول للتقاعد النسبي..فالتحفيز والجودة يحتاجان للرغبة وحب الاستمرار في المهنة..فعالم التربية بالاجبار قد تكون وتولد الأهداف والنتائج بصيغة عكسية..الواقع يجيب..فلا تلوموني في تحليلي للأمور!!!

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