كوفيد-19″.. 6175 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ونسبة تعاف تفوق 91 بالمائة

السبت 28 غشت، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 6175 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و7163 حالة شفاء و93 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل »كوفيد-19″، بلغ 18 مليون و204 آلاف و563 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و337 ألف و280 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 849 ألف و532 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 773 ألف و619 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و361 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (17)، والرباط-سلا-القنيطرة (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، والشرق (10)، ومراكش-آسفي (7)، وفاس-مكناس (7)، وبني ملال-خنيفرة (9)، وسوس-ماسة (9)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وكلميم-واد نون (4).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1976)، والرباط-سلا-القنيطرة (1197)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (758)، والشرق (520)، ومراكش-آسفي (366)، وفاس-مكناس (339)، وبني ملال-خنيفرة (285)، وسوس-ماسة (256)، ودرعة-تافيلالت (187)، والعيون الساقية الحمراء (134)، وكلميم-واد نون (92)، والداخلة-وادي الذهب (65).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2326.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 16.8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 63 ألف و552 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 306، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2516، 1348 منها تحت التنفس الاصطناعي (62 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1286 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 49.9 في المائة.

ومع:28/08/2021