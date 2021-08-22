اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض احياء مدينة وجة

Home»National»اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض احياء مدينة وجةNationalاعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض احياء مدينة وجة2021-08-22/ 22/08/2021/0/ 700SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الشروب في بعض احياء مدينة وجةLoading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع Avec l’Espagne, tout est à remettre en causeالعلمانيون يلعبون آخر أوراقهم من أجل طمس حقيقة ما أفرزه الربيع العربي من رهان الشعوب العربية على الإسلام للتخلص من الفساد السياسي واستبدادهVIDEO الأستاذ الشيخ يحياوي رمضان: ليس منا من عاش لنفسه70 درجة حرارة الأعلى على وجه الأرض بالكويت و50 درجة بمدن جزائرية و48 درجة بمناطق مغربية
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