« وزارة الصحة : كوفيد 19 ».. 10828 إصابة جديدة خلال 24 ساعة 104 وفيات ومعدل ملء أسرة الإنعاش يفوق 44 بالمائة

الخميس 12 غشت، 2021

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 10 آلاف و 828 إصابة جديدة بكوفيد 19 و7 778 حالة شفاء و104 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل »كوفيد-19″ 44.3 بالمائة.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و34 ألف و986 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و299 ألف و174 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 731 ألف و84 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 639 الف و534 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و711 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (23) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7)، والرباط-سلا-القنيطرة (16) وسوس-ماسة (11)، وجهة الشرق (7)، ومراكش-آسفي (12)، وبني ملال-خنيفرة (13)، ودرعة-تافيلالت (7)، وفاس مكناس (6)، وكلميم-واد نون (1)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3613)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1208)، والرباط-سلا-القنيطرة (1139 ) وسوس-ماسة (989 )، وجهة الشرق (740)، ومراكش-آسفي (866 )، وبني ملال-خنيفرة (531)، ودرعة-تافيلالت (698)، وفاس مكناس (390)، وكلميم-واد نون (242 )، والعيون الساقية الحمراء (281 )، والداخلة-وادي الذهب (131).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2004,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 29,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 77 ألف و893 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 365، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1803، 1175 منها تحت التنفس الاصطناعي (67 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1108 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

ومع:12/08/2021