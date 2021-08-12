المغرب يعرض مساعدته على الجزائر لمساعدتها على إطفاء الحرائق والسلطات الجزائرية تجري اتصالات مع الأوروبيين لاستئجار طائرات إخماد الحرائق

عبدالقادر كتــرة

ذكر موقع « الصحيفة » أن مصدرا حكوميا مغربيا صرح : » أن المغرب سيتواصل مع السلطات الجزائرية لوضع كل إمكانياته اللوجستيكية للمساعدة في إطفاء الحرائق التي اجتاحت العديد من المناطق شمال وشرق البلاد خصوصا وهمت 14 ولاية بمنطقة « تيزي وزو » بمنطقة القبائل. »

وعند سؤال لـ »الصحيفة » حول إن تم هذا التواصل أو هناك امكانيات تم عرضها على السلطات الجزائرية، أكد المصدر الحكومي بشكل غير رسمي بالقول: « سنتواصل مع السلطات الجزائرية من أجل ذلك، وسنضع امكانيات المغرب رهن إشارتهم ».

وتعرف العديد من الولايات الجزائرية حرائق شملت آلاف الهكتارات من الغابات ووصلت إلى البيوت والممتلكات الخاصة.

من جهتها، أشار رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء 10 غشت 2021، أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري قال الوزير الأول: « الدولة تعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل كراء بعض الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق ».

وأضاف بن عبد الرحمن: « نحن في اتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق ».

ودعا نشطاء جزائريون عبر شبكة الأنترنيت رئيس بلادهم إلى تجاوز حالة الجمود التي تطبع علاقتهم مع المغرب، وقبول مساعدات الرباط في إخماد الحرائق من أجل إنقاذ حياة المواطنين، معبرين عن سعادتهم بمبادرة المغرب واستعداده للمشاركة في إخماد هذه الحرائق، التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح وفي الغطاء الغبوي بالجزائر، بعدما أتت على آلاف الهكتارات.

وتواصل السلطات الجزائرية محاولات إخماد الحرائق المنتشرة في 18 ولاية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

ورغم عدم ردها إلى الآن بعرض المغرب المساعدة ، تجري الجزائر اتصالات بعدد من الدول الأوروبية لطلب المساعدة لاستئجار طائرات مخصصة لإخماد الحرائق لا سيما من البلدان في جنوب المتوسط كإيطاليا وإسبانيا.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية مساء الثلاثاء‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وسجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة.

كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

يشار إلى أن هذه الحرائق التي وصفت ب »جهنم » خلفت إلى حدّ الآن 65 قتيلا ، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرقي الجزائر العاصمة.