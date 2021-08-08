بدايات الغزو الفرنسي والمقاومة المغربية في كتاب تاريخي جديد

تقديم .. عمر الطيبي

حلت امس الذكرى 114 لقصف البحرية الاستعمارية الفرنسية لمدينة الدار البيضاء يوم 5 غشت 1907 الذي خلف نحو 7 الاف قتيل من سكان المدينة البالغ عددهم انذاك نحو 30 الف نسمة، ولان الكثيرين يعتبرون احتلال فرنسا لمدينتي الدار البيضاء ووجدة ومقاومة منطقتي الشاوية والمغرب الشرقي سنة 1907 بمثابة البدايات التاريخية الفعلية لغزو فرنسا لارض المغرب وما ترتب عنها من مقاومة قبلية بهتين المنطقتين، فقد ارتايت ان اقدم للقارىء هذا الكتاب التاريخي الصادر السنة الماضية (2020) والذي يعيد مؤلفه بناء الحقيقة التاريخية لتلك البدايات على أرضية اخرى ومن خلال معطيات تكاد تكون مجهولة لدى جمهور المهتمين بتاريخ هذه الحقبة.

يتعلق الامر بكتاب « المجاهد ابو الشهداء الشيخ بن الطيب البوشيخي البكري »، الذي يتناول فيه مؤلفه محمد ابن الطيب البوشيخي(1)، على امتداد 219 صفحة من القطع المتوسط، « بداية المقاومة المغربية للغزو الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (1843) »، وهو عبارة عن رصد وسرد لسيرة هذا المجاهد الكبير ، الذي يمكن اعتباره بدون ادنى تحفظ اول المجاهدين المغاربة الذين تصدوا لقيادة القبائل المغربية (بالحدود الشرقية للبلاد) في مواجهتها للقوات الاستعمارية الفرنسية القادمة من الجزائر، مما اخر احتلال هذه القوات لمدينتي الدار البيضاء ووجدة وما تبع ذلك من توسع في ارض المغرب كلها بأكثر من 60 سنة.

ان هذا الكتاب يرد الاعتبار لكفاح منطقة مغربية متاصلة في تاريخ مغرب ما قبل الاستعمار الفرنسي، رغم اغتصاب الفرنسيين لاراضي شاسعة منها وضمها لمستعمرتها في الجزائر، ويكشف من جهة اخرى مصادرة نظام العسكر بعد ذلك لتاريخها الجهادي الوطني المغربي وتصويره كجزء من تاريخ المقاومة الجزائرية، وذلك حتى يتطابق واقع الاراضي المسلوبة مع حقيقة التاريخ المزور.

من جهة اخرى يكتسي هذا الكتاب راهنية خاصة في ظل التصعيد العدواني الذي يمارسه هذا النظام ضد كل ما هو مغربي، وفي ظل حرب الذاكرة التي يشنها على تاريخ المغرب من خلال لي اعناق الحقائق التاريخية وتطويعها لجعلها تتلاءم مع روايته للتاريخ وتعريفه للحدود بين البلدين، علما بان ابناء المنطقة ما زالوا حتى الان يعانون الامرين من انعكاسات ما وقع من سلب للارض وتشويه للتاريخ على مستوى ممتلكاتهم وفي معيشهم اليومي ومن حيث مجالهم الحيوي، وما واقعة طرد فلاحي واحة العرجة من أرضهم ومصادرة نخيلهم وممتلكاتهم ببعيد.. !!

احثكم أصدقائي على قراءة هذا الكتاب واتمنى لكم قراءة ممتعة ..

الرباط في 2021/08/06

(1) مؤلف الكتاب الصديق محمد ابن الطيب البوشيخي هو أحد أحفاد المجاهد الكبير الشيخ بن الطيب البوشيخي البكري المغاربة، وهم كثر.

يطلب الكتاب المطبوع على حساب المؤلف من :

* مكتبة الأخوان 6 طريق بودير وجدة.

الهاتف 0536683474

المحمول: 0666102393

* ومكتبة المنارة لصاحبها البرنيشي جوار مقهى كولومبو شارع محمد الخامس وجدة

الهاتف: 0604511660

و 0633335695