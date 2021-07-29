سلطات الحسيمة تسارع الزمن لوقف زحف كورونا‎

الاستاذ: منير الحردول

تقوم السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، ممثلة في الباشوية والمقاطعة الحضرية، بمجهودات كبيرة على المستوى التوعوي الخاص بالتنبيه المسترسل حول خطورة وباء كورنا، وهذا ما عيناه في ساحة محمد السادس التي تتوسط المدينة، حيث يتم تنبيه المارة والمواطنات والمواطن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامامات بشكل صحيح، مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي الآمن. في نفس الوقت تسهر السلطات المحلية جاهدة على التنبيه بطرق مختلفة وفي أماكن عدة على التنبيه بخطورة الاستهتار التي قد ستدفع الجميع إلى ما لا يحمد عقباه. هذا وتبقى العملية كما قيل لنا مستمرة وطيلة اليوم والأسبوع، لسبب واحد، وهد ردأ خطر زحف هذا الوباء على الإقليم، مما قد يشكل خطورة على الجميع