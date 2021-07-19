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اخبار لساكنة مدينة وجدة

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ينهي رئيس جماعة وجدة الى علم ساكنة مدينة وجدة انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستفتح المجازر الجماعية أبوابها لفائدة عموم المواطنين ابتداءا من عصر يوم الثلاثاء 20 يوليوز من اجل إيداع الأضاحي وسيتم استقبال كل الراغبين في نحر الأضاحي داخل المجازر صبيحة يوم العيد مباشرة بعد إطلاق صافرة الجماعة .
وللحفاظ على صحة وسلامة الاضحية ستضع الجماعة ايضا غرف التبريد بالمجازر رهن إشارة كل الراغبين في إيداع الاضحية لمدة 24 ساعة وكذلك سيتم مراقبة سلامة الأضاحي من طرف المصالح البيطرية المختصة .
في الاخير نذكر ان استقبال المواطنين يوم العيد صحبة الأضاحي سيبقى الى غاية الساعة الواحدة زوالا من يوم العيد .
وتضع الجماعة الارقام الهاتفية التالية من أجل الإستشارة حول صحة وسلامة اضحية العيد او مزيد من التوضيحات حول عملية ذبح الاضحية داخل المجازر الجماعة :
0661880508 / 0666574671

عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير .

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