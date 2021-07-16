مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يطلق أشغال بناء مدن المهن والكفاءات لجهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات

عبدالعزيز الفلاحي

يسير تنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات الذي يعد المشروع الثاني في خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم عرضها على أنظار جلالة الملك نصره الله، في شهر أبريل 2019 بخطى ثابتة، حيث أطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يومه الإثنين 12 يوليوز 2021 أشغال بناء مدن المهن والكفاءات بجهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.

وباعتبارها محركا حقيقيا لتطوير التكوين المهني فإن مدن المهن والكفاءات تهدف إلى تدشين جيل جديد من المؤسسات المتعددة المهام والقطاعات لتعزيز تشغيل الشباب وتنافسية المقاولات، فضلا عن خلق القيمة على المستوى المجالي.

وستوفر مدن المهن والكفاءات بكل من جهات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات طاقة استيعابية تصل على التوالي إلى 3140 و4500 و5435 مقعد بيداغوجي، وستتميز بعرض تكويني مبتكر ونموذج بيداغوجي فعال. كما ستتوفر المدن الثلاث على ملحقات تابعة لها: معهد التكوين في مهن الفلاحة الغذائية بمكناس بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات لجهة فاس مكناس، ومعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط ومعهد التكوين في مهن الصناعة الفلاحية بالقنيطرة بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى معهد التكوين في مهن الصحة الذي سيتم إلحاقه بمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء-سطات.

ولتوفير مسارات تكوينية ملائمة للمتدربين المستقبليين، فستؤمن مدن المهن والكفاءات تكوينات متوجة بدبلوم في مستويات التأهيل والتقني والتقني المتخصص، بالإضافة إلى تكوينات تأهيلية ستمثل نسبة 22% من العرض التكويني لفاس-مكناس و27% بالنسبة للرباط-سلا-القنيطرة و16% من العرض التكويني الخاص بالدار البيضاء-سطات.

وسيتضمن العرض التكويني للمدن الثلاث المنظم على شكل أقطاب مهنية 82 شعبة بالنسبة لفاس-مكناس بما في ذلك 50 شعبة جديدة و32 شعبة تمت إعادة هيكلتها، أما بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة فستتضمن 106 شعب تنقسم إلى 82 شعبة جديدة و24 تمت إعادة هيكلتها، و125 تخصصا بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء-سطات ضمنها 84 شعبة جديدة و41 تمت إعادة هيكلتها.

وستشتمل مدن المهن والكفاءات المذكورة على أقطاب مهنية متنوعة سيتم تنظيمها كما يلي:

مدينة المهن والكفاءات بجهة فاس-مكناس: 07 أقطاب مهنية مزودة بمنصات تطبيقية مندمجة

• الصناعة؛

• الرقمية والذكاء الاصطناعي مع مصنع رقمي؛

• التجارة والتسيير مع مقاولة افتراضية للمحاكاة؛

• السياحة والفندقة مع فندق بيداغوجي؛

• الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية؛

• الصحة مع مركز للمحاكاة؛

• الصناعة التقليدية.

مدينة المهن والكفاءات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة: 06 أقطاب مهنية مزودة بمنصات تطبيقية مندمجة

• الصناعة مع سلسلة مصغرة للإنتاج؛

• التجارة والتسيير مع مقاولة افتراضية للمحاكاة؛

• الرقمية والذكاء الاصطناعي مع مصنع رقمي؛

• السياحة والفندقة مع فندق بيداغوجي؛

• الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية؛

• الخدمات المقدمة للأشخاص والجماعات مع حضانة للتطبيق.

مدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء-سطات : 07أقطاب مهنية مزودة بمنصات تطبيقية مندمجة

• الصناعة مع سلسلة مصغرة للإنتاج؛

• الرقمية والذكاء الاصطناعي مع مصنع رقمي؛

• التجارة والتسيير مع مقاولة افتراضية للمحاكاة؛

• السياحة والفندقة مع فندق بيداغوجي؛

• الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية؛

• الخدمات المقدمة للأشخاص والجماعات مع حضانة للتطبيق؛

• الصناعة التقليدية.

ووعيا منها بانتظارات الأجيال الجديدة، فإن مدن المهن والكفاءات ستمنح للمتدربين المستقبليين بيئة تعلمية فريدة، وذلك بفضل البنيات المشتركة المبتكرة التي توفرها. حيث سيتم تزويد مدن المهن والكفاءات الثلاث بمركز للغات والكفاءات الذاتية ومركز وظيفي وفضاءات للابتكار (العمل المشترك، مختبر للإنتاج، مصنع رقمي واستوديوهات لإنتاج الدورات التكوينية المفتوحة على الأنترنت في مدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء-سطات)، فضلا عن حاضنة ومكتبة وسائطية وخدمات للمقاولات وريادة الأعمال ومركز للندوات.

وبالإضافة إلى ذلك، فسيتم تزويد هذه المدن بمجموعة متنوعة من الفضاءات المعيشية التي تضع المتدربين في صلب الاهتمام، ونخص بالذكر في هذا الإطار دور المتدربين بطاقة استيعابية تصل إلى 380 سريرا ووجبة بالنسبة لفاس-مكناس و700 سريرا ووجبة بالنسبة لكل من الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات. وعلاوة على ذلك فستوفر المدن الجديدة مقصفا وملاعب رياضية وعدة فضاءات للقاءات.

وسيتطلب إنشاء مدينة المهن والكفاءات لجهة فاس-مكناس، والتي سيتم تشييدها على مساحة 11 هكتار (بما في ذلك 5هكتارات سيتم تخصيصها لأعمال التوسعة لاحقا)، غلافا ماليا قدره 370 مليون درهم، ضمنها مساهمة من الجهة تصل قيمتها إلى 70 مليون درهم، حيث سيتم توزيع المبلغ الإجمالي كما يلي : 22.50 مليون درهم (مع احتساب الرسوم) للدراسات و 188.50 مليون درهم (دون احتساب الرسوم) لعمليات البناء، في حين سيكلف تجهيز المدينة ما يقارب 159 مليون درهم (دون احتساب الرسوم).

أما فيما يخص مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والتي سيتم تشييدها بتامسنا على مساحة 10 هكتارات، فستتطلب غلافا استثماريا يصل إلى 420 مليون درهم، ضمنها مساهمة من الجهة بقيمة 70 مليون درهم، سيتم تخصيص 273 مليون درهم (مع احتساب الرسوم) للدراسات وعمليات البناء و147 مليون درهم (دون احتساب الرسوم) لعمليات التجهيز. حيث لا يشمل المبلغ الاستثماري تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الفلاحية.

وبخصوص مدينة المهن والكفاءات بجهة الدار البيضاء-سطات، فسيتطلب إنجازها ميزانية استثمارية تصل إلى 600 مليون درهم (دون احتساب تكلفة ملحقة الصحة)، وسيتم تخصيص 420 مليون درهم (مع احتساب الرسوم) للدراسات وعمليات البناء و180 مليون درهم (دون احتساب الرسوم) لعمليات التجهيز. ويقع الوعاء العقاري الذي يغطي مساحة 16 هكتار على مستوى مدينة الابتكار والمعرفة بالنواصر.

وللتذكير، فإن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد قام أيضا بإطلاق أشغال بناء 07 مدن للمهن والكفاءات بكل من جهات سوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء والشرق حيث ستفتح أبوابها خلال الدخول التكويني 2021، فضلا عن مدن المهن والكفاءات بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت ومراكش-آسفي.