Imposant Accord d »investissement signé entre le Maroc et le Niger

Signé le 03 juillet 2021 à Niamey entre la ville de Niamey et le Maroc, cet Accord d’Investissement, présenté comme pharaonique, englobe six projets d’envergure et devraient être réalisés durant les 08 prochaines années et relève d’un contrat Partenariat-Public-Privé (PPP), selon une déclaration faite par le Président du groupe marocain Ymmi Finance Holding.

Cet Accord, portant sur de nombreux projets industriels et d’infrastructures dans la Capitale nigérienne, s’élève à près de 03 milliards d’Euros et est le fruit de deux années d’intenses pourparlers entre les deux parties.

La finalité de cet investissement est la réalisation d’un complexe agro-alimentaire (embouche du bétail, culture fourragère, abattoir, transformation de viande, filière lait et aviculture), la construction d’une « Smart City (ville intelligente et connectée) » avec près de 37 000 logements sociaux et d’un Centre Commercial sur 1.050 hectares ainsi que l’installation de 20 000 lampadaires solaires « made in Maroc ».

Au programme également, la réalisation d’une zone franche industrielle de 200 hectares destinée à l’exportation mais aussi un projet de construction de 10 000 classes avec une technologie moderne, moins chère, qui vise à éradiquer le problème des classes en paillotes qui présentent des risques graves, notamment d’incendie.

Ce projet vise à positionner la Capitale nigérienne, qui compte à ce jour près de 02 millions d’habitants et gagne près de 100 000 autres de plus par an, comme l’une des plus belles du Continent Africain a tenu à préciser le Président du groupe marocain Ymmy Finance Holding devant les responsables de la Municipalité de Niamey.

A noter que le Maroc est déjà présent au Niger via notamment le secteur bancaire. Le groupe de la Banque Centrale Populaire a pris en 2017 le contrôle de la Banque Internationale pour l’Afrique (BIA-Niger), devenant ainsi la deuxième institution bancaire du pays.

Au final, le Maroc et le Niger donnent ainsi une nouvelle impulsion à un partenariat de longue date. Déjà en 2017, les deux pays avaient signé à Rabat 16 accords de coopération dans les domaines touristique et culturel, ainsi que ceux de la santé, la formation, la justice et le transport, avec notamment des bourses et stages pour les étudiants nigériens.

Quelle belle illustration de la diplomatie active du Royaume du Maroc au Sud du Sahara marocain !

Farid Mnebhi.

…