بعد الانتخابات المهنية..هكذا أنا وهكذا سابقى!‎

الأستاذ منير الحردول

نتائج الانتخابات المهنية..أزيد من %51 بدون انتماء نقابي أي المرتبة الأولى وبنسبة مطلقة، في المقابل احتلت ثلاث مركزيات المراتب الموالية وحققت التمثيلية، و امست وأضحت لها أحقية حوارية مع الحكومة..حسنا، مؤسف ان تعمى بصيرة بغض المركزيات والتي استأنست بالمناصب واعتقدت ان تلك المناصب دائمة، وكان ميولها دائما ودوما للحزب السياسي والجبهة الدعوية بعيدا عن هموم الشغيلة والأجراء بصفة عامة..المهم ورغم أن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين وبدون لف ولا دوران و لاتقديس للأشخاص والزعامات..فإخراج قانون النقابات أضحى أولوية لضم أهل بدون انتماء نقابي إلى مؤسسة مؤسسة منظمة جامعة اسمها النقابة المستقلة الحرة الديمقراطية، والمؤمنة بتناوب العمل النضالي..هكذا أنا وهكذا سأبقى!