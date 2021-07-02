29 يونيو 2021

بــيــان صحفي

إقليم جرسيف : إعطاء الانطلاقة لمشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي تادرت

إعطاء الانطلاقة لمشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي تادرت بإقليم جرسيف

المخطط الفلاحي الإقليمي لإستراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030 » لتنمية القطاع الفلاحي بإقليم جرسيف سيمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام وخلق1,7 مليون يوم عمل

قام الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه الغابات، السيد محمد صديقي، يوم الثلاثاء 29 يونيو،2021 بزيارة ميدانية بإقليم جرسيف برفقة عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف، السيد حسان بالماحي، والمدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق وممثلي التنظيم المهني المعني بالمدار السقوي تادارت.

همت الزيارة إعطاء الانطلاقة لمشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي تادرت. ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة دينامية مشاريع التنمية الفلاحية التي عرفها إقليم جرسيف في إطار المخطط الفلاحي الجهوي، و التي تشكل إحدى أسس البرنامج الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية » الجيل الأخضر 2020-2030″ . ويهدف هذا المشروع المهم عصرنة مدارات الري الصغير و المتوسط وتأمين فلاحة مسقية في المنطقة، باستخدام المياه السطحية انطلاقا من واد ملولو بجماعة تادرت.

بغلاف مالي يفوق 11 مليون درهم، سيمكن هذا المشروع من ترشيد استعمال المياه من خلال تحسين نجاعة الشبكة الهيدروفلاحية بالحوض و الزيادة في مردودية الانتاج وتحسين دخل الفلاحين واحداث فرص الشغل و تقليص الهجرة القروية. ويضم هذا المشروع تهيئة الولوج لمأخذ المياه الرئيسي وإصلاحه و كذا تهيئة و إصلاح الساقية الرئيسية و السواقي الثانوية بالمدار على طول 5 كلمتر. وسيمكن المشروع من سقي 3403 هكتار كشطر أول، سيستفيد منه أزيد من 540 فلاح.

المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية » الجيل الأخضر 2020-2030″

اطلع السيد محمد صديقي خلال هذه الزيارة على المخطط الفلاحي الإقليمي لتنزيل استراتيجية » الجيل الأخضر 2020-2030″ لتنمية القطاع الفلاحي بإقليم جرسيف، الذي يهدف الى مضاعفة الناتج الداخلي الخام ( من 1,2 إلى 2,5 مليار درهم) وخلق1,7 مليون يوم عمل وتثمين 63% من الإنتاج و مضاعفة المساحة المجهزة بالري الموضعي لتبلغ 19.840 هكتار في أفق 2030.

فيما يخص المحور الأول للمخطط، الخاص بالعنصر البشري، من المرتقب بروز جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر الرفع من عدد الأسر التي تلج الطبقة الوسطى الفلاحية من 3004 أسرة سنة 2019 إلى 11.824 أسرة سنة 2030، أي 8.820 أسرة إضافية. كما سيتم توسيع التأمين الفلاحي ليشمل ما مجموعه 33.250 هكتار بالجهة في أفق سنة 2030 وسيتم تعميم التغطية الاجتماعية في أفق 2030 بزيادة ما يفوق 50.130 من الفلاحين و العمال.

وبخصوص بروز جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، سيتم تعبئة 29.000 هكتار من الأراضي الجماعية، كما سيتم إنشاء 216 تعاونية ومقاولة خدماتية لفائدة 1340 شابا و شابة، باستثمار إجمالي يقدر ب 144 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث مركز للتأهيل الفلاحي بتدارت .

فيما يخص خلق جيل جديد من التنظيمات المهنية و آليات المواكبة، سيتم تحويل 20 تعاونية فاعلة لتعاونيات من الجيل الجديد، و مواكبة 150 تعاونية و خلق 30 تعاونية جديدة، كما سيتم إنجاز 18 مشروع فلاحي تضامني باستثمار يقدر ب 226 مليون درهم.

وستعمل المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف على مواصلة دينامية التنمية الفلاحية في إطار المحور الثاني للمخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية » الجيل الأخضر 2020-2030″ من خلال تعزيز سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني وعصرنة قنوات التوزيع عبر إحداث سوق للماشية و تأهيل الأسواق الأسبوعية، باستثمار يقدر ب 31 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء من خلال تهيئة و اعتماد مجزرة بجرسيف و ترخيص مجزرة بتدارت و إنشاء 3 وحدات تبريد لتخزين اللحوم، كما سيتم تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية ومحترمة للبيئة.