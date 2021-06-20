حزب الاستقلال مفتشيات أقاليم جهة الشرق : بلاغ

بمناسبة اختتام الجولة التواصلية التاريخية لقيادة حزب الاستقلال برئاسة الامين العام للحزب الدكتور نزار بركة والتي شملت أقاليم و عمالات الناظور ، الدريوش ، بركان ، وجدة ، تاوريرت ، جرسيف ، جرادة وبوعرفة فجيج

تتقدم تنظيمات الحزب وكل المنتمين والمتعاطفين مع حزبنا العتيد بالأقاليم الشرقية بالشكر و الامتنان للوفد القيادي الحزبي برئاسة الأخ الامين العام للحزب الدكتور نزار بركة و الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية للحزب منسق الجهات الجنوبية الثلاث و الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والدكتور البرلماني عمر حجيرة منسق الحزب بالجهة الشرقية.

و يغتنمون هذه المناسبة لتهنئة قيادة الحزب ومناضليه على أجواء التعبئة والحماس التي واكبت مراحل تحضير وتنفيذ محطات الجولة التواصلية الماراطونية وما خلفته سياسيا ومجتمعيا من عظيم الأثر والتقدير الجماهيري الكبير لخطاب حزب الاستقلال والمستوى الراقي والرفيع لتدخلات ومواقف الامين العام للحزب .

و تعتبر قيادات الحزب الإقليمية ان هذه الزيارة الموفقة و الميمونة و ما تضمنته من محطات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني و كفاءات الجهة و لقاءات تنطَيمية مسترسلة مع تنظيمات الحزب وهيئاته و فروعه وسياسة القرب الحقيقية من المناضلين والمتعاطفين والساكنة عموما، سترسخ حتما مكانة الحزب التاريخية المتجدرة لذى المواطنات والمواطنين بأقاليم جهة الشرق وستخدم إيجابيا صورته وسمعته الإعتبارية لدى النخب وعموم الساكنة، وتدعو بالمناسبة كل تنظيمات حزب الإستقلال الى المزيد من العمل والنضال ومواصلة الترافع على ساكنة الأقاليم الحدودية ومواصلة التعبئة الكاملة لتصدر نتائج الاستحقاقات المقبلة بجدارة واستحقاق يتماهى مع نبل و قوة رسالة حزب الإستقلال .

تعبر فروع الحزب و تنظيماته و هيئاته الموازية بالجهة الشرقية عن اعتزازها بأجواء الوحدة و اواصر الأخوة والتضامن التي تجمع شمل الاستقلاليين ، كما يسجل مناضلات ومناضلي الحزب وباعتزاز كبير ماجسدته هاته الزيارة من تلاحم القيادة الحزبية وذلك بحضور اعضاء اللجنة التنفيذية من مناطق الريف والشرق والجنوب .