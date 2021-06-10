اارضية محور الدورة 22لمهرجان الارز العالمي للفيلم القصير ازرو/افران

المحور: الشباب بين

الإبداع وإشكالية الإنتاج السينمائي :

1- السينما ليست ترفا بل هي إحدى أشكال الإبداع الأكثر تأثيرا في عملية التنمية وتنشئة أجيال ملتزمة بقيم الإنسانية وواعية بدورها تجاه البشر في مختلف أنحاء العالم وفي الوقت نفسه مدركة لقوتها في تحقيق التغيير المأمول لمستقبل بلادها من خلال الإعداد الجيد والانتقاء المدروس للمنتج السينمائي ..

2- التأسيس لوعي جمالي وقيم إيجابية لدى الجيل الجديد المواكب لأحدث التقنيات والمحتوى البصري عبر الوسائط المتعددة الأمر الذي يتطلب التخصص والخبرة التراكمية في الإشراف.

3 – السعى إلى تنشئة جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الناشئة .

4- ان اقامة المهرجانات سيدعم بقوة صناع الأفلام وتحديداً المخرجين الجدد منهم، واعتبره خطوة مهمة تعود بالفائدة الكبيرة على المشهد السينمائي بشكل عام ، ما سيفتح آفاقاً جديدة للشباب لعرض قضاياهم وإبداعاتهم

5- الهدف دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات والمؤتمرات وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي إضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي وتشجيع عملهم في مجال الفن الإعلامي وصناعة السينما والمساهمة في تثقيف ورعاية وتنمية الفكر الناقد

6- نماذج من الجهات الداعمة امثال:

أ- المشهد الثقافي العربي الذي يحتفي بسينما اليافعين والشباب ويفتح سنوياً أبوابه لاحتضان الموهوبين في الشارقة وفي العالم العربي من خلال مشروع ثقافي كبير تقوده ليس على مستوى الدولة والمنطقة وحسب وإنما تتسع رؤيته ليكون ذا أبعاد عربية وعالمية وتتجلى إحدى ركائزه في الإهتمام بمعارف ووعي الأجيال الجديدة

ب – الهيئة الملكية للافلام في الاردن بناء صناعة أفلام حديثةورائدة ذات مستوى عالمي في الاردن بحيث يتمكن جميع صانعي الافلام في الشرق الاوسط إنتاج أفلام بحرية جنبا إلى جنب أكثر فناني العالم موهبة

ج . شهادات من شباب حول تجربتهم الانتاجية والاخراجية مع الجهات الانتاجية والمصاعب التي واجهتهم اثناء الانتاج …..

عن

المخرج والمنتج الفني

خميس مجدلاوية

الاردن